Glumice, pjevači i influenserke na dejting aplikacijama: Nisu vjerovali da su oni pa ih blokirali

Nakon što je prekinula vezu sa Aleksom Dimitrijevićem, Šarliz Teron se pridružila aplikaciji Raya, a mnoge druge slavne ličnosti, poput Druz Berimor i Demi Lovato, otkrile su svoja iskustva sa dejting aplikacijama.

Izvor: Shutterstock

Holivudska glumica Šarliz Teron pridružila se aplikaciji Raya za upoznavanje poznatih nakon što je prekinula vezu sa poznatim Balkancem Aleksom Dimitrijevićem. Iako nije otkrila svoje pravo ime i koristi samo inicijale "C", glumica je povezala nalog sa svojim zvaničnim Instagram profilom koji broji 7,7 miliona pratilaca.

Posrednik nečije ljubavne priče u modernom društvu su sve češće dejting aplikacije kojima ljudi uglavnom pribjegavaju tokom svog single perioda. Baš kao i svi drugi, i poznati često koriste dejting aplikacije kako bi pronašle ljubav. A da li ste se ikada pitali koje slavne ličnosti su među njima? Otkrivamo vam u nastavku.

Dru Barimor

Voditeljka šoua izjavila je da nije tražila ljubav „Bila sam u tom mentalnom sklopu posljednjih pet godina, misleći da jednostavno nemam kapaciteta, ne znam da li sam spremna da se otvorim, jednostavno ne mogu da uklopim“, ali nedavno je, nakon što je odgledala popularnu Netflix seriju Bridgerton, možda promijenila mišljenje.

Izvor: Printscreen/YouTube

„Ponovo sam se registrovala na aplikaciji za upoznavanje dok sam gledala Bridgerton“, priznala je.

Demi Lovato

U izdanju Harper's Bazaara iz maja 2020. godine, pjevačica je izjavila da je blokirana na aplikaciji Raya nakon što je obrisala prethodni profil. „Jednostavno sam ga obrisala iz poštovanja prema osobi sa kojom sam bila, a onda smo se razišli i pokušala sam da se ponovo prijavim“, rekla je Lovato. „I pomislila sam: 'Znaš šta? U redu je. Ne moram biti na ovom, jer mislim da treba da budem sama sada.'“

Izvor: instagram/demilovato

Lizo

„Probala sam Raya. Pokušala sam da se povežem sa Džonom Mejerom – nije uspjelo“, rekla je pjevačica tokom gostovanja u emisiji Busy Tonight. Prema njenim riječima, aplikacija bazirana na poznatim ličnostima je „dosadna“, a oni koji traže romansu imaju veće šanse za uspjeh na manje restriktivnim platformama.

Izvor: imageSPACE / ddp USA / Profimedia

Rebel Vilson

Prije nego što je upoznala bivšeg Džejkoba Buša, glumica iz filma Hustle otkrila je za People da je probala aplikaciju Raya, ekskluzivnu aplikaciju za visoko profilisane singlove.

„Bila sam na njoj nekoliko godina, ali sam bila aktivna samo po nedjelju ili dvije“, rekla je. „Kada ste sa nekim, niste na njoj. Samo je koristite u periodima kada ste stvarno sami. I samo tražite ko je tamo. Ali mislim da je to stvarno dobar alat, a mnoge djevojke iz Pitch Perfect filmova su na njoj, kao i mnoge moje prijateljice u industriji.“

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Sem Smit

„Bez uvrede za ljude koji koriste Tinder, ali mislim da on uništava romantiku, stvarno mislim“, rekao je Smit za britanski Metro 2014. godine. „Gubimo umjetnost razgovora i sposobnost da pričamo sa ljudima, a vi samo prelazite prstom po ljudima.“

To ne znači da pjevač nije protiv svih aplikacija za upoznavanje! Gostujući u emisiji “Watch What Happens Live with Andy Cohen” 2020. godine, Sem Smit je rekao: “Pridružio sam se ovoj aplikaciji za upoznavanje zvanoj Hinge u UK, i izbacili su me poslije jedne noći jer su mislili da sam prevarant koji se pretvara da sam ja.”

Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Dijelivši klip na Twitteru, zvanični Hinge nalog je tvitovao: “Izvini, @SamSmith! Znamo da si previše dobar u opraštanju, ali daj nam drugu šansu da ti nađemo nekoga posebnog (+ @Andy). Verifikovaćemo tvoj profil.”

Bili Ajhner

Gostujući u emisiji Jimmy Kimmel Live 2019. godine, Bili Ajhner je rekao: “Na Tinderu sam već, recimo, sedam godina, i veoma sam fin. Ne radim ništa nestašno ili čudno, znaš, normalna sam osoba. Oni su me iznenada izbacili. Nisu mi dali objašnjenje. Samo su rekli: ‘Prekršio si uslove korišćenja.’ I ja sam rekao: ‘Samac sam sedam godina; vi ste prekršili uslove korišćenja!’

Kloi Kardašijan

Nakon što je njen odnos sa NBA igračem Džejmsom Hardenom završio 2016. godine, Kardašijan je otkrila da je zapravo imala profil na OkCupid-u, koji je postavila njena najbolja prijateljica: „Nikada nisam probala online upoznavanje, ali samo iz zabave, Malika i ja smo odlučile da popunimo profil. Zapravo je bilo stvarno zabavno, LOL!“

Izvor: Instagram

Maraja Keri

Prije nego što je počela da izlazi sa Brajanom Tanakom, Keri je iskoristila muzički video za pjesmu Infinity da otkrije da traži ljubav online, zahvaljujući scenama u kojima diva pretražuje Match.com dok se opušta na svom kauču u dramatičnoj, blistavoj haljini.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zejn Malik

Zejn Malik je 2024. godine rekao za Nylon: “Korišćenje Tindera nije bilo previše uspješno za mene, da budem iskren. Svi su me optuživali za lažno predstavljanje. Kažu: ‘Zašto koristiš slike Zejna Malika?’ Izbacili su me jednom ili dvaput.” Takođe je rekao da je prestao da pokušava da upozna potencijalne partnere online ili uživo. Rekao je: “Zaista sam zadovoljan i srećan što sam sam prvi put u životu.”

Izvor: Instagram

Teri Hačer

Tokom gostovanja 2024. godine u emisiji “Getting Grilled with Curtis Stone”, Teri Hačer je rekla: “Probala sam sve, i probala sam najnoviju. Probala sam Hinge… Znaš, mislila sam, reći ću univerzumu da sam otvorena i ranjiva, i stavljam sebe tamo. To sam mislila da će moj gest pridruživanja Hinge aplikaciji biti. I onda su me izbacili.”

Nastavila je: “Pa, mislili su da se pretvaram da sam Teri Hačer. Izvinili su se, i onda sam bila kao, ‘Malo mi je svega dosta.’ Tako da mi je sada svega dosta. Definitivno sam završila sa aplikacijama za upoznavanje, i osjećam da ako ikad budem nekoga upoznala, to će biti uživo, ali iskreno, srećna sam. Imam zaista ispunjen život, zaista zauzet život. Imam predivne prijatelje. Znaš, to je u redu. Ne treba mi muškarac. Imam mačku.”

