Poznati koji nisu uspjeli da sakriju psihičke probleme: Slava i bogatstvo ne garantuju sreću

I poznate ličnosti od krvi, mesa, ali i "od mentalnih problema". Otkrijte slavne koji su objelodanili da se bore sa psihičkim problemima.

Izvor: Dsanchez/CPR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čini se da poznate ličnosti imaju sve - velike kuće, još veći bankovni računi, luksuzni automobili i na hiljade obožavalaca. Međutim, slava ne štiti od problema sa mentalnim zdravljem. Mnoge današnje najveće zvijezde otvoreno govore o svojim borbama sa mentalnim bolestima. Njihove priče i hrabrost da iskreno govore o svojim stanjima podstiču zdravu svijest o trenutnim liječenjima i važnosti ljubavi i podrške.

Evo liste poznatih ličnosti koje su se otvorile o svojim problemima sa mentalnim zdravljem.

1. Krisi Tajgen — Postporođajna depresija

Kao uspješan model, TV voditeljka i supruga Džona Ledženda, Krisi Tajgen javno je govorila o postporođajnoj depresiji u iskrenom eseju objavljenom u aprilu 2017. u magazinu Glamour. „Imala sam sve što je potrebno da budem srećna“, napisala je. „Ipak, veći dio prošle godine sam se osjećala nesrećno. Ono što je većina ljudi oko mene znala, ali ja nisam, je da imam postporođajnu depresiju.“ Tajgen je završila esej objašnjavajući zašto je odlučila da progovori. „Želim da ljudi znaju da se to može desiti bilo kome, i ne želim da oni koji to imaju osjećaju sram ili usamljenost.“

Izvor: Instagram

2. Demi Lovato — Bipolarni poremećaj

Postala je poularna još kao tinejdžerka, Međutim, Demi (23) je u istom tom periodu počela je da povređuje sebe i da se bori sa poremećajem u ishrani, pa su joj na kraju dijagnostifikovali bipolarni poremećaj.

"To nije nešto čega bi neko trebalo da se stidi. Što više ljudi priča o tome, to više njih može da istupi i potraži pomoć. Ja nisam razumjela zašto sam prolazila kroz to kroz šta sam prolazila, pa sam odlučila da govorim javno o tome i pomognem drugima", zaključila je pjevačica.

Izvor: Instagram

3. Majkl Felps — ADHD

Majkl Felps, američki plivač koji je osvojio rekordnih 19 olimpijskih medalja, živi sa poremećajem pažnje i hiperaktivnosti. „Za Felpsa, nespretno hiperaktivno dijete kojem je dijagnostikovan ADHD kada je imao 9 godina, bazen je bio utočište, mjesto za sagorijevanje suvišne energije“, rekao pisac Patrik Barkam. „Iako pojam uzora može zvučati kao izlizana fraza, olimpijci sa ADHD-om možda zaista inspirišu generaciju sportista koji bi inače bili zanemareni.“

4. Den Rejnolds — Klinička Depresija

Član benda Imagine Dragons, možda živi život iz snova sa uspjehom na top listama, ali uprkos svjetskom uspjehu, Rejnolds se opisuje kao „depresivan kao pakao“. Od 2012. godine, Rejnolds je iskren u vezi sa svojom borbom sa depresijom. „To je strašna stvar kada imaš sve što bi mogao da poželiš, ali ipak osjećaš prazninu, jer u tom trenutku pomisliš: 'Ako ovo ne popuni tu prazninu, onda ne znam gde da tražim'.“ Njegova nova uloga oca i muža motivisala ga je da donese pozitivne promjene. „To me nateralo da preispitam svoj život i pronađem zahvalnost.“

5. Leonardo Dikaprio — Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Oskarovac je priznao da osjeća potrebu da više puta prođe kroz vrata i da stane na žvaku na trotoaru. Ipak, Dikaprio je uspio da kontroliše svoje OCD sklonosti, rekavši: „U nekom trenutku mogu da kažem: ‘OK, ponašaš se smiješno. Prestani da staješ na svaku mrlju od žvake. Ne moraš to da radiš.’“

Izvor: Shutterstock

6. Danijel Redklif — Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Dječak koji je učinio da Hari Poter postane poznat širom svijeta sa samo deset godina, Danijel Redklif bori se sa OCD-om od svoje pete godine. Prema riječima pisca Aleksandre Daluisio, „Dan je odlučio da potraži pomoć kada ga je anksioznost spriječila da isključi svjetlo na pet minuta.“Čak i kao mali, Redklif je znao da nešto mora da se uradi.

Izvor: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

7. Lejdi Gaga — PTSP

Uprkos svom uspjehu u muzici i glumi, Lejdi Gaga je u decembru 2016. godine otvoreno govorila o svojim problemima sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Gaga je 2014. godine priznala da je žrtva silovanja koje se dogodilo kada je imala 19 godina. „Moj lični traumatični događaj mi je pomogao da razumijem traume drugih“, kaže ona.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

8. Adel — Postporođajna depresija

Ova dobitnica Gremija otvorila je dušu prošle godine za Vanity Fair o svojoj borbi sa postporođajnom depresijom nakon rođenja sina. „Imala sam veoma tešku postporođajnu depresiju i to me uplašilo“, rekla je. Priznaje da nije uzimala nikakve lijekove za to, kao ni da nije pričala ni sa kim o tome. „Bila sam veoma oprezna“, kaže ona.

Izvor: Chris Delmas / AFP / Profimedia

(MONDO/Wanted)