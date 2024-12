Džordž i Amal Kluni pred pucanjem? Glumac napustio porodični dom, navodi se da im je brak na "klimavim nogama"

Strani mediji navode da je brak Džordža Klunija potencijalno ugrožen zbog njegovog preseljenja u Njujork.

Izvor: Profimedia

Amal i Džordž Kluni navodno "privode kraju svoju ljubavnu priču" koju su u septembru 2014. krunisali brakom, a potom i blizancima u junu 2017. godine.

Kluni je, kažu, spreman kao zapeta puška da se zbog poslovnih izazova (Brodvej) preseli u Njujork, dok će advokatica s djecom ostati u Britaniji, bruje tamošnji mediji. Njegova odluka o preseljenju, mnoge je zaintrigirala i tako su počele da kruže priče "da je kraj braka za uglom".

Kluniju je brodvejska adaptacija "Good night, and good luck-a" trenutno baš na prvom mjestu, ističe "Radar Online", a projekat bi svjetlost dana trebalo da ugleda tek u martu 2025. godine. Zbog proba on je i u obavezi da boravi u Njujorku sve do premijere, a možda i dosta poslije iste, u zavisnosti od toga koliko će se komad izvoditi.

Amal ga, navodi se potom, neće posebno često posjećivati zbog svojih obaveza, a "njemu će najviše nedostajati djeca, jer je inače njima maksimalno okrenut". Bližnji su veoma zabrinuti zbog svega jer će par biti dosta razdvojen, pa se "boje da i daljina ne učini svoje".

"Džordž je nevjerovatan otac i znam da će mu teško pasti što mu djeca nisu blizu. Nedostajaće mu i Amal, ali to će biti posebno komplikovano. Ona tek ima pune ruke posla... Nije da će baš moći sve da stave na stend-baj ne bi li se viđali bar svakog drugog vikenda i uprkos tome što su im privatni avioni dostupni", tvrdi izvesni prijatelj para.

Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

(MONDO)