Izvršitelji plijene imovinu Bebeku zbog duga od 150 €

Kako navodi hrvatski Imperijal, pjevač je dužan zagrebačkoj Gradskoj plinari za gas utrošen od decembra 2023. godine, a problem je nastao jer mu je sudsko rješenje stiglo na staru adresu

Željko Bebek već izvesno vrijeme duguje zagrebačkoj Gradskoj plinari novčani iznos od 150 evra, zbog čega je završio i na sudu. Zbog neplaćanja gasa pevaču su za vratom i sudski izvršitelji, koji će mu, ukoliko se dospeli dug s kamatama i troškovima ne izmiri u predviđenom roku, zapijeniti imovinu.

Kako piše hrvatski Imperijal, prethodnih nedjelja bivšem pjevaču legendarnog "Bijelog dugmeta" poštar je neuspješno pokušao da uruči izvršno sudsko rješenje s pratećom dokumentacijom. Međutim, problem je nastao zato što je rješenje stiglo na adresu u zagrebačkom naselju Maksimir, gdje Bebek više ne stanuje. U pitanju je stan gdje je živio s bivšom suprugom Sandrom i ćerkom Bjankom iz tog braka, u kom su one ostale da žive do danas, dok on sa svojom trećom suprugom Ružicom stanuje u drugom, luksuznom šestosobnom stanu, koji je kupio 2018. godine.

Kako na toj adresi nisu mogli da ga pronađu duže vrijeme, jer Bebek već šest godina živi u drugoj nekretnini, slučaj je završio na sudu. Najprije je Gradska plinara pokrenula postupak, koji je onda dobio zagrebački javni bilježnik Ivan Tadić, i to 2. oktobra ove godine. Gradsku plinaru u postupku zastupa direktor Jeronim Tomas, koji je potpisnik dokumenta, tačnije rješenja iz poslovnih knjiga prema kojima pjevač duguje za gas još od decembra 2023. godine.

U dokumentu kojim se traži prijedlog izvršenja navodi se da Bebek "nije podmirio dospjelo potraživanje, pa se radi naplaćivanja potraživanja Gradske plinare iz vjerodostojne isprave i troškova ovog postupka predlaže zaplena".

Prema tom dokumentu, Bebek plinari u Zagrebu duguje 149,05 evra. Taj iznos potražitelj očekuje da Bebek izmiri u roku od osam dana od dana dostave rešenja o zapleni, zajedno sa izmerenim troškovima postupka u iznosu od 25 evra, uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o zaplijeni pa do isplate.

Pjevaču su pridodati i troškovi osnovnog postupka, koji iznose 25 evra bez kamate, što on takođe mora da plati u istom roku. U dokumentu je navedeno i kako se, u protivnom, ako Bebek ne plati, traži zapljena imovine shodno odredbama zakona. Ipak, kako su istakli na pomenutom portalu, oni se nadaju da će Bebek, koji je proslavio pola veka uspješne karijere, pronaći način da riješi ovu neugodnu situaciju.

Podsjetimo, Željko se ljetos našao na meti brojnih kritika u domaćoj javnosti jer je 4. avgusta pjevao u Gospiću, administrativnom središtu Ličko-senjske županije, na proslavi akcije "Oluja" hrvatske vojske.

