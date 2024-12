"Skrivena kamera" u Breninom domu: Viktor otkrio kako se pjevačica oporavlja nakon nezgode na koncertu

Brena je odlučna u namjeri da se što prije vrati na scenu.

Jugoslovenska zvijezda Lepa Brena trenutno se oporavlja nakon što je 11. decembra puštena iz bolnice, gdje je bila hospitalizovana zbog preloma noge tokom trećeg koncerta u zagrebačkoj Areni.

Iako je povreda izazvala veliku pažnju, Brena, poznata po svom nepokolebljivom duhu i energiji, ne dozvoljava da je ovo zaustavi.

Dokaz za to je snimak koji je njen sin Viktor Živojinović podijelio na društvenim mrežama, prikazujući Brenu kako marljivo vježba i posvećuje se rehabilitaciji u porodičnom domu na Bežanijskoj kosi.

Na snimku, uz pjesmu "Show Must Go On", Brena u roze džemperu i trenerci pokazuje odlučnost da se što prije vrati na scenu, a Viktor joj pruža podršku tokom fizioterapije.

Komšije otkrile kako se Brena oporavlja

"Dolaze tu fizijatri ili terapeuti po nekoliko puta dnevno. Jednom smo i nju vidjeli u kolima da je otišla negdje, vjerovatno na kontrolu i novo snimanje. Ona je žena lavica i zmaj, neće nju ovo usporiti da ostvari zacrtano.", rekle su komšije.

Djevojke koje žive u ulici ispod Brenine vile kažu da joj svi žele brz oporavak.

"Moja baka je htjela da joj napravi krofne pa da joj ja odnesem na adresu, ali je mene stvarno bilo blam, pa žene ima kuvaricu sigurno. Bio bi to lijep gest, ali opet nisam mogla, baka se naljutila, ali nije otišla sama", kroz osmijeh je za Blic rekla jedna komšinica.

