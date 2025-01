Muž poznate glumice pronađen mrtav: Porodica se hitno oglasila, uzrok smrti misterija

Najpoznatiji je po režiji filmova "Life After Beth" i "The Little Hours".

Poznati režiser Džef Baena, suprug glumice Obri Plaze, pronađen je mrtav u svom domu u Los Anđelesu u 47. godini. Prema izvorima bliskim istrazi, Baenu je u petak oko 10:30 ujutru otkrio njegov asistent, a nadležni su ga na licu mjesta proglasili mrtvim, prenosi TMZ.

Njegova porodica, duboko pogođena tragičnim vijestima, zamolila je za privatnost u ovim teškim trenucima, prenosi Deadline.

Baena je započeo karijeru u filmskoj industriji nakon što je diplomirao film na Univerzitetu u Njujorku, a potom se preselio u Los Anđeles kako bi gradio ime. Na početku karijere radio je pomoćne poslove za velike režisere poput Roberta Zemeckisa i Dejvida O. Rasela, prije nego što se proslavio kao samostalni reditelj.

Najpoznatiji je po režiji filmova "Life After Beth" i "The Little Hours". Njegova dugogodišnja partnerka, Obri Plaza, otkrila je 2021. godine da su se vjenčali, nakon što su prethodno bili zajedno gotovo deceniju.

Obri, koja je postala poznata ulogom u seriji "Parks and Recreation" (2009), nastavila je uspješnu glumačku karijeru, pojavljujući se u projektima poput "Emily the Criminal" i popularne serije "The White Lotus".

