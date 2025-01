"Žalosno je što zarađujem više od nastavnika i školovanih ljudi": Branka Blek Rouz iskreno o bavljenju striptizom

Srpska striptizeta otkrila šta joj kažu prijatelji zbog načina na koji zarađuje

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Blek Rouz (52) koja je i vlasnica striptiz bara zarađuje ogroman novac od ovog posla, a nerijetko šokira izjavama.

Branka Blek Rouz je jednom prilikom govorila o poslu i otkrila kako su njeni školski prijatelji reagovali kada su saznala čime želi da se bavi.

"Šalili su se, s obzirom na to kolika je plata profesorima, učiteljima, nastavnicima, a znamo koliko je to zahtjevno. Oni edukuju i izvode mnoge generacije na put i žalosno je zaista, evo javno kažem, žalosno je da neko sa estrade i evo ja u mom poslu mogu da zaradim više. To mi je sreća, ja sam kroz ovaj posao sebe obezbijedila i zaradila lijep novac, ali neko ko je završio akademiju, fakultet, to je žalosno jer je sistem vrijednosti totalno izgubljen. Meni je žao što mi živimo u takvom društvu i vremenu, što se ne vrednuju te stvari, jer bi takvi ljudi prvenstveno trebalo da imaju veće prihode", rekla je Branka svojevremeno.

