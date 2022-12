Redovno dolaze kod mene! Branka Blek Rouz razotkrila POLITIČARE - Poslije striptiza traže i ono drugo!

Striptizeta Branka Blek Rouz progovorila je o svemu što se dešava u njenom klubu i otkrila ko su joj redovni gosti i šta traže.

Najpoznatija srpska striptizeta i igračica Branka Blek Rouz, čije je pravo ime Branka Milijančević, priznala je da u njen klub vole da svraćaju političari s djevojkama, kao i druge javne ličnosti iz raznih sfera, ali imena nikada nije željela da otkriva.

"Kod mene na šou dolaze najviše političari, sportisti, mnogo ljudi iz javnog svijeta. Meni je pokojni Luis pjevao na otvaranju dok je bio živ. Bio mi je drugar, dolazio je bez trunke predrasuda i mnogo sam ga voljela. Nekoliko političara, koji su sada srednjih godina, redovno s mladim djevojkama i ženama dolaze kod mene. Nikada nisam željela da odajem imena, ali to su ljudi koji su na javnoj sceni, a za koje ne bi niko pomislio da, recimo, vole da uživaju u performansu koji nudimo. Onda ih te djevojke s kojima dođu ostave, a oni ostanu da uživaju u piću i plesu. Ima svakakvih gostiju kod mene, bolji im je provod kod mene nego po gradu u kafanama, kod mene je diskrecija zagarantovana, ja njihova imena nikada ne odajem", ispričala je Branka Blek Rouz i dodala da su njeni gosti upućeni u program u klubu svake večeri, ali i da ima onih koji dođu misleći da mogu dobiti nešto više.

"Najviše je kulturnih momaka, ali ima i onih koji poslije striptiza hoće nešto više, misle da mi nudimo takve usluge, ali to se nikad kod mene nije desilo. Odmah im to stavim do znanja. Bilo je onih koji su to tražili više puta, ali im je stavljeno do znanja da to nikada neće dobiti", rekla je striptizeta i otkrila da i dan-danas žali što je prvog supruga prevarila, i to kada je još bila nezrela: "Imala sam više partnera, a najviše me boli to što sam prevarila supruga prije mnogo godina. To sam, zapravo, uradila sebi, a ne njemu. Tako sam upropastila prvi brak. Bila sam grešnica i prestupnica, vodio me je životinjski instinkt. Kasnije sam se pokajala, ali mislim da se na greškama čovjek uči".

Branka je ispričala i da je tokom 2000-ih imala aferu s jednom od članova "zemunskog klana" i da je zbog toga bila na saslušanju prilikom akcije "Sablja": "Taj čovjek je bio oličenje pristojnosti. Nikada ne bih rekla da je bio u kriminalu. To sam saznala slučajno kad je došlo do hapšenja, pa sam i ja morala biti ispitana. Četiri sata sam sjedila da bi me ispitivali, ali nisam imala veze ni sa čim što je njima trebalo da bi im ušli u trag. Neću da imenujem tog čovjeka, ali mogu da kažem da smo se i nedavno čuli, jer me je vidio u jednoj emisiji, pa me pozvao da mi kaže da me je gledao. Danas ima porodicu i djecu, ostali smo u kontaktu, jer se poštujemo, među nama nema ničega".

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel
Izvor: YouTube/Kurir
Izvor: Instagram/branka_black_rose_official
Izvor: Kurir TV printscreen

