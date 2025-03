Preminuo slavni glumac iz "Ratova zvijezda" i "Betmena": Čuveni Emperor Palpatin izgubio bitku sa teškom bolešću

Klajv Revil umro je u 94. godini nakon duge borbe sa demencijom

Vijest o smrti Klajva Revila, legendarnog glumca koji je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj i televizijskoj industriji, rastužila je ljubitelje sedme umjetnosti širom svijeta.

Slavni glumac preminuo je 11. marta u ustanovi za njegu starih lica u Los Anđelesu, a tužnu vijest potvrdila je njegova kćerka Kejt za The Hollywood Reporter.

Revil je rođen 1930. godine u Velingtonu, u porodici u kojoj mu je majka bila operska pjevačica, a otac stolar. Tokom svoje 60-godišnje karijere ostvario je brojne nezaboravne uloge, a najviše će ostati upamćen kao glas emperora Palpatina u "Star Wars: The Empire Strikes Back", kao i po ulogama u "Transformers", "Batman: The Animated Series" i "Star Trek: The Next Generation".

Glumac je karijeru započeo pedesetih godina, sarađujući s legendarnim Lorensom Olivijeom i Vivijen Li, a njegov bogati opus uključuje i nastupe u kultnim serijama poput "The Twilight Zone", "Columbo" i "Lois and Clark".

Njegova posljednja filmska uloga bila je u ostvarenju "The Queen of Spain" iz 2016. godine, u kojem je glumio uz Penelope Kruz, piše Mirror.

(Mondo.rs)