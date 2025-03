"Djeci to ne treba": Goran Višnjić otkrio zašto se nikad neće vratiti u Hrvatsku

Goran Višnjić se s porodicom preselio u Englesku.

Izvor: Instagram/goran_visnic

Glumac Goran Višnjić (52) u Holivudu je ostvario zavidnu karijeru. Ipak, život u Americi je zamijenio Engleskom. On i supruga Eva, kćerka poznatog hrvatskog reditelja Antuna Vrdoljaka i njihovo troje djece već neko vrijeme žive u Britaniji.

Odluka da će ostaviti iza sebe sve što su izgradili u Americi nije bila laka, ali znali su da žele živeti mirnijim načinom života i provoditi puno vremena na otvorenom.

"Preselili smo u Englesku da nam djeca zdravije odrastaju, da idu biciklima do škole i da naprosto imaju prirodnije djetinjstvo bez straha od masovnih ubistava a koja u posljednje vrijeme često pogađaju Ameriku', ispričala je jednom prilikom Eva. S njom se složio i Goran, koji je krajem 2022. u podkastu Ane Radišić otkrio zašto se nisu vratili u Hrvatsku već su odabrali Veliku Britaniju.

"Jedan od razloga zašto smo u Engleskoj, a nismo u Hrvatskoj je to što u Hrvatskojipak više ljudi zna ko sam. Koliko god je to nekad zahvalno jer vam se možda progleda kroz prste za neke stvari, s druge strane djecu gledaju ili pozitivno ili negativno kroz njihovog oca. Mislim da im to ne treba, ne želim da imaju taj prtljag. Vidio sam jako puno primjera gdje su roditelji poznate osobe, a klinci se u tome pogube', kazao je Goran.

