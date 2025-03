Umrla zvijezda "špageti vesterna" u 90. godini: Svi ga pamte iz starih kaubojaca

Španski glumac Anhel del Pozo, jedan od likova iz filmskog žanra poznatog kao "špageti vestern", preminuo je u subotu u 90. godini.

Španski glumac Anhel del Pozo, jedan od likova iz filmskog žanra poznatog kao "špageti vestern", preminuo je u subotu u 90. godini, prema programu Fiesta.

Tokom svoje karijere, učestvovao je u više od 60 filmova, od kojih je više od 30 u žanru vesterna. Od 1990-ih do 2008. bio je i izvršni producent i menadžer za odnose s javnošću u Gestevision Telecinco.

Počevši od 1960. godine, pojavio se na velikom platnu u filmovima kao što su "Margarita is My Love's Name", u režiji Tita Fernandeza; "Valentine's Day Is Back," Fernanda Palaciosa; "The Fourth Window," Julija Kola i španskoj-italijanskoj koprodukciji "Face to Face," između ostalih.

Radio je i kao filmski režiser, sa igranim filmovima kao što su "La promesa", u kojima je režirao Karmen Sevilju i Antonija Ferandisa i "El alijo" sa Huanom Luisom Galijardom u glavnoj ulozi. Godine 2020. Almeria Vestern Film Festival (AVFF) mu je dodjelio nagradu "Tabernas de cine".

