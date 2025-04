Preminuo Val Kilmer: Tužnu vijest potvrdila kćerka

Legendarni glumac Val Kilmer, zvijezda filmova poput Betmena i Top Gana, preminuo je 1. aprila u 65. godini.

Izvor: Shuterstock/ Everett Collection

Glumac iz filmova "Top Gun" i "Betmen" Val Kilmer, preminuo je od upale pluća, potvrdila je njegova kćerka Mercedes Kilmer.

Kćerka je potvrdila i da je glumcu prije 11 godina dijagnostikovan rak grla, ali da se kasnije oporavio.

Posljednjih godina se rijetko pojavljivao u javnosti, ali je 2019. godine prisustvovao događaju njegove fondacije TvainMania, u jeku najave da će se vratiti u nastavak filma s Tom Kruzom koji ga je proslavio.

U ljeto 2018. Tom Kruz je dao novosti o svom prijatelju i partneru , rekavši da je "posebno" ponovo raditi sa Kilmerom. Kilmer se nakratko pojavio u filmu, podijelivši potresan trenutak sa Kruzom na ekranu.

"Samo želim da kažem da je to bilo prilično emotivno. Poznajem Vala decenijama i da bi se on vratio i igrao taj lik… on je toliko moćan glumac da je istog trenutka ponovo postao taj lik", rekao je Kruz Džimiju Kimelu 2023. o tome da je ponovo glumio sa svojim prijateljem.

Val Kilmer u Top Gun-u Izvor: Movieclips Trailers

Nakon godina zdravstvenih problema o kojima se pričalo, Kilmer je konačno otvorio svoju borbu sa rakom grla tokom intervjua za "Holivud Reporter" u decembru 2017.

Članak je otkrio da je glumčeva dvogodišnja borba sa rakom grla "uzela danak" porodici i napominje da je Kilmer podvrgnut zahvatu na dušniku zbog čega mu je glas hrapav i ostaje bez daha. "Žao mi je što nemam svoj glas i što se nisam smijao kao gusar", rekao je u jednom intervjuu, prenosi Dejli Mejl.

Njegovi zdravstveni problemi prvi put su postali očigledni u januaru 2015. godine, kada je portparol rekao da je hitno prevezen u bolnicu "zbog mogućeg tumora". Ubrzo nakon toga, on je na Fejsbuku porekao da ima tumor, rekavši samo da je "imao komplikacije".

Njegova najbolja uloga

Izvor: Shutterstock

Kilmer je započeo svoju filmsku karijeru osamdesetih, a uskoro je postao jedan od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca zbog svog intenzivnog pristupa ulogama. Njegova interpretacija Džima Morisona u biografskoj drami "The Doors" iz 1991. godine smatra se jednim od njegovih najboljih.

Val Kilmer u filmu The Doors kao Džim Morison Izvor: Youtube / StudiocanalUK

(Mondo)