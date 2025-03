"Predivno je bilo": Mladi srpski glumac o iskustvu sa snimanja "Majke Mare" i saradnji s Mirjanom Karanović

Vučić Perović je otkrio kako je to snimati sa Mirjanom, a dotakao se i zarade.

Izvor: pritnscreen/youtube/Five Stars Film Distribution

Glumac Vučić Perović je igrao rame uz rame sa koleginicom Mirjanom Karanović u filmu “Majka Mara”, a u intervjuu za srpske medije je otkrio detalje saradnje sa glumicom, snimanju eksplicitnih scena, ali i da li se može živjeti od pozorišta.

On je najprije otkrio čemu ga je uloga Milana u pomenutom ostvarenju naučila.

"Nastojim da naučim kako ne treba da radim, a sigurno neke scene na snimanju nisu išle kako treba, pa je to Mira na vrijeme popravljala. Tako da ću pamtiti šta su to bile moje ideje, a kako me je ona ispravljala. To volim da zapamtim", kaže on i dodaje:

"Ovo je treća saradnja sa Mirom. Predivno je bilo. Nama je lako sarađivati, jer ja njoj vjerujem."

Mirjana Karanović Majka Mara film

Izvor: Youtube printscreen / Five Stars Film Distribution

Na pitanje da li mu je bilo neprijatno da snima intimne scene, Vučić kaže:

"To može da bude neprijatno, ali kad radite sa Mirom to ne može da bude neprijatno, to je potpuno jedna uobičajena stvar. Pogotovo kad to radite sa profesionalcem, kada mislite da je to svrsishodno, onda prosto nema problema. Nisam imao neprijatnosti, mada nisam imao toliko prilika da tako nešto radim. Ne mogu da izdam priručnik na tu temu, ali ovo malo što sam imao nije bilo neprijatnosti jer sam vjerovatno radio sa pravim ljudima".

Glumac je istakao da zbog finansija prihvata televizijska angažovanja.

"Od pozorišta ne može da se živi", kaže on i dodaje:

"Kada radite autorske projekte to nisu zarade koje možete da zaradite u serijama i nastavcima istih, ali ja ne dosađujem Bogu sa zahtjevima i prohtjevima, živim skromno, tako mi odgovara, ne hrlim da radim pošto-poto. Imam mogućnost da napravim određenu vrstu izbora i to pravo koristim, možda kada ne budem mogao, onda ću morati drugačije da razmišljam."

(Blic/Mondo)