Preminuo legendarni muzičar: Dugo je skrivao svoju bolest, fanovi skrhani tugom

Dejv Alen, legendarni basista koji je obilježio post-pank scenu Britanije svirajući u bendovima Gang of Four i Shriekback, preminuo je u u 69. godini života.

Izvor: Youtube printscreen / KCRW

Legendarni basista koji je ostavio neizbrisiv trag u post-pank muzici, preminuo je u 69. godini života, nakon što je godinama tiho vodio borbu sa teškom bolešću. Iako je bio suočen s ranim oblikom demencije, javnost nije znala za njegove probleme, sve dok je tužna vijest o njegovoj smrti potresla muzički svijet.

Dejv Alen, legendarni basista koji je obilježio post-pank scenu Britanije svirajući u bendovima Gang of Four i Shriekback, preminuo je u 69. godini života. Uzrok smrti još uvijek nije zvanično saopšten.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji saradnik i prijatelj iz benda "Gang of Four", Hugo Bernam, koji je otkrio da je Alen godinama vodio tešku i tihu borbu s ranim oblikom miješane demencije. "Bilo je to bolno i tužno vrijeme za njegovu suprugu Pedi, djecu i sve nas koji smo ga voljeli", naveo je Bernam u emotivnoj poruci, prisjećajući se dirljive posljednje posjete i razgovora ispunjenog smijehom i uspomenama na "pola vijeka isprepletanih života, muzike i prijateljstva".

Muzičari odaju posljednju počast Alenu, a koliki je uticaj imao na njega, govori i Fli iz grupe "Red Hot Chilli Peppers", koji je na Instagramu napisao: "Dejv Alen. mao je veliki uticaj na mene. Naučio me koliko možeš da definišeš karakter pjesme sa samo nekoliko nota. Bio je jedinstven. Živjeće zauvijek".

Alen se priključio "Gang of Four "nedugo nakon osnivanja benda 1976. godine, i ostavio neizbrisiv trag na prva dva albuma - Entertainment! (1979) i Solid Gold (1981), koji su redefinisali pravila panka i inspirisali generacije alternativnih muzičara.

(Mondo)