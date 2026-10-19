Bio je omiljeni Dambldor, a privatni život mu je bio pun tajni: Testament Majkla Gambona iznenadio mnoge

Ser Majkl Gambon je imao jako uzbudljiv ljubavni život, a kada su isplivali detalji njegovog testamenta, javnost je ostala u šoku.

Izvor: Warner Bros / Pacific coast news / Profimedia

Na današnji dan, 19. oktobra 1940. godine, rođen je slavni glumac Majkl Gambon, koji nas je napustio 27. septembra 2023. godine u 82. godini.

Najpoznatiji po ulozi Albusa Dambldora iz filmova o Hariju Poteru, Majkl Gambon posljednje dane proveo je u bolnici, a kako su naveli, preminuo je usljed posljedica upale pluća.

Izvor: cineclassico / Alamy / Profimedia

Dvostruki život

Majkl je imao jako uzbudljiv ljubavni život, a kada su isplivali detalji njegovog testamenta, javnost je ostala u šoku. Suprugu En Miler oženio je 1962. godine i sa njom dobio sina Fergusa, a posljednjih 25 godina života imao je i ljubavnicu Filipu Hart koja mu je podarila još dva sina.

Izvor: Twentieth Century-Fox - Album / Album / Profimedia

Kada je njegova supruga saznala za Filipu nije joj bilo pravo, ali je ubrzo sve prihvatila, te su živjeli u tri odvojene kuće. Strani mediji pišu da je jednu kuću imao sa ljubavnicom Hart u Londonu, dok je sa suprugom En imao kuću u Kentu, ali i jednu u kojoj je živio sam dok je radio.

Ljubavnici nije ostavio ništa

Hartova mu je 2007. godine rodila sina Toma, a 2009. godine nasljednika Vilijama koji su od oca dobili po 10.000 funti i po jedan glumčev trofej dok je njihova majka ostala praznih ruku.

Kako navode strani mediji, Majkl je cjelokupno svoje bogatstvo procijenjeno na 1,5 miliona funti ostavio zakonitoj supruzi En Miler. Da je ona preminula prije supruga nasljedstvo bi otišlo u ruke njihovog sina Fergusa.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ljubavnica legendarnog glumca odlučila je da se nakon njegove smrti ne otkriva javnosti, te nije poznato kako ona izgleda i kako izgledaju njegova vanbračna djeca, kao ni šta se dalje oko pomenutog slučaja dešavalo.

Nije pročitao knjige o Hariju Poteru

Britanski glumac, kojeg milioni gledalaca pamte po ulozi profesora Albusa Dambldora u filmskom serijalu "Hari Poter", imao je neobičan pristup jednom od najpoznatijih likova u svojoj karijeri. Iako je godinama igrao direktora Hogvortsa, priznao je da nije pročitao knjige Dž. K. Rouling, a do uloge je došao nakon smrti glumca koji je prvi oživio čuvenog čarobnjaka na velikom platnu.

Ričard Haris tumačio je Dambldora u prva dva filma, "Hari Poter i Kamen mudrosti" i "Hari Poter i Dvorana tajni". Nakon njegove smrti u oktobru 2002. godine, producenti su morali da pronađu glumca koji će preuzeti ovu važnu ulogu.

Izvor: Youtube/printscreen/ The Late Late Show

Izbor je pao na Majkla Gambona, iskusnog britanskog glumca koji je iza sebe imao bogatu pozorišnu, televizijsku i filmsku karijeru. Njegov angažman objavljen je u februaru 2003. godine, a prvi put se kao Dambldor pojavio u filmu "Hari Poter i zatvorenik iz Askabana", koji je premijerno prikazan 2004. godine.

Gambon je nastavio da igra čuvenog čarobnjaka sve do završetka filmske franšize, pojavivši se u ukupno šest filmova. Iako je preuzeo ulogu koju je publika već povezivala sa Harisom, uspio je da liku da sopstveni pečat.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz njegove karijere jeste činjenica da Gambon nije čitao romane Dž. K. Rouling kako bi se pripremio za ulogu. O tome je govorio u intervjuu za "Los Angeles Times" 2009. godine, objašnjavajući da je radije želio da se usredsredi na scenario.

Izvor: Warner Bros / Pacific coast news / Profimedia

Glumac je smatrao da mu čitanje knjiga ne bi nužno pomoglo u tumačenju lika, budući da je na snimanju trebalo da prati tekst koji je napisao scenarista Stiv Klouvs. Filmske adaptacije, naime, ne prenose svaki detalj iz romana, pa je Gambon svoj posao zasnivao na priči i dijalozima predviđenim za ekranizaciju.

"Nema svrhe čitati knjige kada igraš prema riječima Stiva Klouvsa", poručio je Majkl.

Njegov pristup bio je zanimljiv upravo zato što je Dambldor jedan od centralnih likova čitavog serijala, čija prošlost, odluke i odnosi sa drugim junacima imaju veliku ulogu u razvoju priče.

(Mondo.rs)