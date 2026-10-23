Emilija Klark koju je svijet zavolio kao Deneris Targerijen u kultnoj seriji "Igra prestola", danas slavi 40. rođendan.

Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Iako je britanska glumica, koja je zahvaljujući ulozi Majke zmajeva postala globalna zvijezda, tokom godina izgradila je uspješnu karijeru, malo ko zna da se iza blistavog osmijeha krije teška životna priča.

Izvor: HBO / Album / Profimedia

Rođena je 23. oktobra 1986. godine u Londonu, a gluma ju je privlačila još od djetinjstva. Njen otac radio je kao zvučni inženjer u pozorištu, pa se sa čarima scene upoznala veoma rano. Nakon školovanja na londonskom glumačkom centru (Drama Centre), počela je postupno da gradi karijeru, ali pravi preokret dogodio se 2011. godine, kada jedobila ulogu u seriji "Igra prestola".

Vidi opis Deneris iz "Igre prestola" dva puta gledala smrti u oči: Iza blistavog osmijeha krije teška životna priča Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/ Late Night with Seth Meyers Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: youtube/ Rotten Tomatoes Trailers Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: HBO / Album / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/ Dew Clips Trailers Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/ JioHotstar Br. slika: 10 10 / 10

Kao Deneris, od mlade devojke koja se bori za sopstveni opstanak izrasla je u jednu od najmoćnijih i najsloženijih junakinja. Srebrna kosa, zmajevi i njena odlučnost postali su zaštitni znak lika koji je obilježio televizijsku istoriju. Za tu ulogu dobila je četiri nominacije za nagradu Emi u glumačkim kategorijama, a serija joj je donijela svjetsku prepoznatljivost i otvorila vrata velikih holivudskih projekata.

Druga filmska ostvarenja

Iako je mnogi zauvijek povezuju sa Majkom zmajeva, Emilija je pokazala da se odlično snalazi i u potpuno drugačijim žanrovima.

Jedna od njenih najpoznatijih filmskih uloga bila je Luiza Klark u romantičnoj drami "Dok nisam srela tebe" iz 2016. godine, u kojoj je glumila rame uz rame sa Samom Klaflinom. Film o neobičnoj ljubavnoj priči i teškim životnim odlukama osvojio je gledaoce, a Emilija je prikazala svoju emotivniju stranu.

Izvor: youtube/ Rotten Tomatoes Trailers

Dvije godine kasnije pojavila se u filmu "Solo: Priča iz Ratova zvijezda" kao Kira, a 2019. godine zaigrala je i u prazničnoj romantičnoj komediji "Prošli Božić". U njenoj filmografiji našao se i akcioni spektakl "Terminator: Postanje".

Izvor: Youtube/ JioHotstar

Pored toga, glumica nastavlja da gradi karijeru u novim projektima. Početkom 2026. godine gledaoci su imali priliku da je prate u špijunskoj seriji "Ponies", u kojoj glumi Bi Grant, Amerikanku koja tokom Hladnog rata u Moskvi postaje operativka CIA-e, gde joj društvo pravi glumica Hejli Lu Ričardson.

Izvor: Youtube/ Dew Clips Trailers

Zdravstvena borba

Dok je njena karijera vrtoglavo napredovala, Emilija se suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima o kojima javnost dugo nije znala ništa. Godine 2011, nakon snimanja prve sezone serije "Igra prestola", doživjela je aneurizmu mozga zbog koje je morala na hitnu operaciju

Tokom oporavka suočila se i sa afazijom, poremećajem koji može da utiče na govor i razumijevanje jezika. Uprkos svemu, vratila se na set i nastavila da radi na seriji.

Dvije godine kasnije doživjela je još jedno krvarenje u mozgu, a nova operacija i oporavak ponovo su je doveli u životnu opasnost. O svojim iskustvima progovorila je tek 2019. godine, u ličnom eseju objavljenom u časopisu "Njujorker". Priču je podijelila kako bi podigla svijest o posljedicama povreda mozga i pomogla ljudima koji prolaze kroz slične situacije.

Iz sopstvene borbe proizašao je i jedan od njenih najvažnijih poduhvata. Emilija je 2019. godine sa majkom Dženifer Klark osnovala humanitarnu organizaciju "SameYou", koja se bori za bolju dostupnost rehabilitacije osobama koje su pretrpele povrede mozga ili moždani udar.

(Kurir/MONDO)