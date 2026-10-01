Stiže film "Igra prestola": Otkrivamo vam detalje projekta, poznat i tačan datum premijere

U bioskopima od 6. juna 2029. godine, "Igra prestola: Egonovo osvajanje" istražuje osnivanje dinastije Targarijen.

Izvor: Youtube/printscreen/GameofThrones

Prvi film smješten u univerzumu "Igra prestola" stiže u bioskope 6. juna 2029. godine, a ostvarenje "Igra prestola: Egonovo osvajanje" donijeće priču o Vesterosu na veliko platno po prvi put. Oven Haris, koji je režirao epizode HBO-ove serije "Vitez Sedam kraljevstava", režiraće film prema scenariju Boa Vilimona, prenio je Varijeti.

Film će pratiti Egona I Targarijena, osnivača dinastije Targarijen, i njegovo osvajanje Vesterosa vijekovima prije događaja iz originalne serije "Igra prestola".

Game of Thrones Trailer Izvor: YouTube

Egon I se nikada nije pojavio na ekranu, a glumac koji će ga tumačiti još nije objavljen. Lik je bio prvi vladar koji je ujedinio kraljevstva Vesterosa pod jednom krunom. Uspostavio je Gvozdeni presto nakon što je osvojio većinu kontinenta sa svojim sestrama-ženama i kraljicama, Visenijom i Renis.

Priča o Egonovoj vladavini i dinastiji Targarijen obrađena je u knjizi Džordža R. R. Martina "Vatra i krv", koja služi kao predložak za HBO-ovu seriju "Kuća zmaja".

Originalna "Igra prestola" emitovana je tokom osam sezona od 2011. do 2019. godine i postala je jedna od najuspješnijih HBO-ovih serija. Njen fiktivni svijet od tada se proširio kroz "Kuću zmaja" i "Viteza Sedam kraljevstava".

Haris takođe radi kao izvršni producent na seriji "Vitez Sedam kraljevstava" i režirao je nekoliko njenih epizoda. Vilimon je prethodno bio šouraner serije "Kuća od karata" i radio je kao scenarista na seriji "Andor".