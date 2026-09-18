Fanovi kultne "Igre prestola" od 2027. godine će, zajedno sa Džonom Snježnim ispraviti greške koja je njegova porodica - televizijska i produkcijska, napravila prije 7 godina.

Izvor: YouTube/HBO

2026. je bila značajna za fanove serijala "Igra prestola". Dobili su čak dva zvanična naslova iz kultne franšize - "Vitez Sedam kraljevstava" i treću sezonu "Kuće zmaja".

Prvi naslov, koji sam tvorac Džordž R. R. Martin smatra svojim omiljenim projektom u okviru "Igre prestola", sastavljen je od svega šest tridesetominutnih epizoda. Serija je djelovala kao klasična "Igra prestola" svedena na mnogo intimniju priču, što se pokazalo dovoljno uspješnim da obezbijedi snimanje druge sezone i potvrdi povratak na ekrane 2027. godine.

Uslijedila je, u avgustu, dugo iščekivana premijera treće sezone serije "House of the Dragon", koja je na početku prikazivanja ostvarila izuzetan uspeh, a potom doživjela debakl.

Vidi opis Potvrđeno, vraća se Džon Snježni: Fanove "Igre prestola" godinama mučilo finale, sad će konačno ispraviti nepravdu House of Dragon Kuća zmaja Kuća zmaja sledeće epizode Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/screenshot/TherealSnicks Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: X/screenshot/TherealSnicks Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: X/screenshot/TherealSnicks Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: X/screenshot/The Tab Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Screenshot/HBO Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Smart Life/ HBO Max Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube / Max Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: YouTube/HBO Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/HBO Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: YouTube/HBO Max Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/HBOMax Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: YouTube/Game of thrones Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kult "Igre prestola"sada se preliva na druge medije, uključujući interaktivne naslove poput "Game of Thrones: Dragonfire", koji fanovima omogućavaju da ostvare svoje najsmjelije fantazije i postanu jahači zmajeva.

Prošle godine najavljen je novi, dugo iščekivani projekat *Game of Thrones: War for Westeros*, a fanovi već tvrde da će on ispraviti najveći problem sporne finalne epizode serije iz 2019. godine.

Vidi opis Potvrđeno, vraća se Džon Snježni: Fanove "Igre prestola" godinama mučilo finale, sad će konačno ispraviti nepravdu Pedro Paskal u Igri Prestola Igra prestola trejler za seriju Bela Remzi u seriji Igra prestola Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube / HBO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: pritnsceen/youtube/Vítor Andriotti Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: HBO/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/GameOfThrones Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: HBO Br. slika: 8 8 / 8

Ukoliko pitate fanove serije "koji je to problem" - dobićete nekoliko odgovora:

Ekstremno ubrzan tempo

Osim činjenice da je finalna sezona imala samo 6 epizoda, fanovima je zasmetao nezasluženi kraj Deneris Targerijen.

Transformacija Deneris od osloboditeljke i heroine u "Ludu kraljicu" desila se preko noći, a gledaocima nije ostavljeno dovoljno vremna da obrade njenu promjenu, pa je preokret djelovao kao da je tu samo da šokira publiku pri samom kraju.

Deneris Targarjen Izvor: YouTube/Hanna A.G

Štednja vremena na važnim zapletima i proročanstvima

Pitanje Džonovog stvarnog porijekla i činjenica da je on Egon Targerijen, legitimni nasljednik gvozdenog trona, na kraju nije imalo nikakvu težinu za sudbinu kraljevstva, a brojna proročanstva, poput onog o Azoru Ahaiju, potpuno su izignorisana.

Antiklimaks kada je glavna prijetnja u pitanju

Noćni kralj i vojska mrtvih, koji su građeni kao ultimativna egzistencijalna prijetnja od prve scene prve epizode, poraženi su u samo jednom okršaju. Iako je scena kada ga Arja Stark ubija jedna od najmoćnijih, fanovima je smetalo to što je višegodišnja prijetnja riješena "prelako i prebrzo".

Arja ubija Noćnog kralja Izvor: YouTube/EnoreOreo

Povratak Džona Snježnog

Nova strateška igra, čiji je izlazak odložen za 2027. godinu, omogućiće fanovima da preuzmu ulogu Džona Snoua i suprotstave se Kralju noći – u okviru istog sukoba koji je najavljivan tokom prvih sedam sezona serije "Igra prestola", prije nego što je Arja Stark zadala završni udarac u posljednjoj sezoni.

Izvor: Youtube

U igri "Game of Thrones: War for Westeros", igrači će moći da biraju koju će veliku kuću ili vojsku predvoditi, usmjeravajući tok ratova i bitaka onako kako smatraju najboljim. Kada se igra pojavi naredne godine, biće dostupna isključivo za računare (PC).

Pogledajte trejler:

GOT trejler War for Westeros Izvor: YouTube/ViperAssassin

Gledaćemo film "Igra prestola"?

Ranije ove godine, na događaju CinemaCon, bilo je riječi o tome da HBO i Warner Bros zajednički rade na razvoju dugometražnog filma iz serijala "Igra prestola".

Radnja filma, čije se prikazivanje u bioskopima navodno planira, biće usredsređena na Egonovo osvajanje Vesterosa, što znači da će se u njemu pojaviti i veliki zmaj – Balerion, zvani Crna strava.

Ipak, fanovi ne bi trebalo prerano da se nadaju. Kejsi Blojs, predsjednik i izvršni direktor HBO-a, nedavno je potvrdio da se trenutno ne razvijaju nikakvi dodatni spin-of projekti "Igre prestola" osim serija "Kuća zmaja" i "Viteza Sedam kraljevstava".

Blojs je napomenuo da publika često miješa rane faze istraživačkog razvoja sa projektima koji su zvanično odobreni za realizaciju. Film se možda još uvijek nalazi u najranijoj konceptualnoj fazi, tako da – čak i ako uspješno prevaziđe brojne razvojne prepreke i ne bude odbačen – vjerovatno neće biti objavljen pre 2030. godine, a možda čak ni tada.

(Mondo)