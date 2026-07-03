Stigla besplatna avantura za 'Fallout 4': Nova misija, oružje i saputnik oduševili fanove

Ljubitelji igre "Fallout 4" mogu besplatno da preuzmu novi mod "Double Feature", koji donosi novu priču, glasovnu glumu, oružje, oklop i saputnika, uz humanitarni cilj.

Izvor: YouTube/Screenshot

Ljubitelji igre "Fallout 4" dobili su novu besplatnu avanturu pod nazivom "Double Feature", koju je kreirao tim Modding For Charity, poznat po humanitarnim projektima za Bethesda igre.

Mod je dostupan za PC putem platforme Nexus Mods i donosi potpuno novu misiju sa glasovnom glumom. U projektu ponovo učestvuju veterani serijala Ves Džonson, Džen Džons i Lir Liri, čije su glasove igrači mogli da čuju u igrama "Fallout 3", "Fallout 4" i "Fallout 76". Liri je publici poznat i po ulozi Dejvija u televizijskoj seriji "Fallout".

Osim nove priče, igrači dobijaju i bazu za svog lika, novu tamnicu za istraživanje, jedinstveno oružje, novi oklop, kao i potpuno novog saputnika sa glasovnom glumom.

Humanitarni projekat

Misija počinje u oblasti Kembridž, u blizini ruševina C.I.T.-a, gdje oštećeni robot Protectron poziva u pomoć i pokreće novu avanturu.

Zanimljivo je da je mod razvijen tokom samo jednog vikenda, a njegov cilj nije isključivo zabava. Projekat služi i za prikupljanje sredstava za Udruženje za Alchajmerovu bolest, za koje je do sada prikupljeno više od 5.000 dolara.

Fanovi na platformi Nexus Mods već su pohvalili novi sadržaj, ističući da ih tim Modding For Charity iz godine u godinu ne razočarava kvalitetom svojih projekata.

Na "Fallout 5" će se još čekati

Veliko interesovanje za "Double Feature" dodatno je podstaknuto činjenicom da će ljubitelji serijala na "Fallout 5" morati još dugo da čekaju.

Bethesda je trenutno fokusirana na razvoj igre "The Elder Scrolls VI", zbog čega se očekuje da će puna produkcija narednog nastavka serijala "Fallout" početi tek nakon završetka tog projekta.

Upravo zato ovakvi besplatni modovi predstavljaju pravo osvježenje za zajednicu igrača, koja gotovo deceniju nakon izlaska igre "Fallout 4" nastavlja da održava naslov aktuelnim zahvaljujući novim sadržajima koje stvaraju fanovi.