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Da li smo upravo vidjeli budućnost gejminga? Sony patentirao kontroler čiji tasteri menjaju čvrstoću

Da li smo upravo vidjeli budućnost gejminga? Sony patentirao kontroler čiji tasteri menjaju čvrstoću

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Šta nam to otkriva novi Sony patent? Evo šta smo saznali.

Sony patentirao PlayStation kontroler sa tasterima koji mijenjaju tvrdoću tokom igre Izvor: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Sony je patentirao PlayStation kontroler sa tasterima koji mogu da mijenjaju svoju fizičku čvrstinu i mekoću u zavisnosti od onoga što se dešava na ekranu. Zahtjev za patent je prvobitno podnijet Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu još u novembru 2024. godine, ali je javno objavljen tek u maju 2026. nakon što ga je otkrio portal Cheat Happens.

Dokumentacija opisuje upotrebu membrana punjenih tečnošću ili posebnog magneto-viskoelastičnog elastomera kako bi se postigao ovaj neobičan taktilni osjećaj. Praktično, kontroler mijenja silu potrebnu za pritiskanje tastera pomoću signala koji stižu iz magneta postavljenih oko njega.

Jedna od najoriginalnijih ideja u patentu je mehanizam gdje prst igrača "propada" u taster, nakon čega se materijal stvrdnjava oko samog prsta. Ovo bi u video igrama moglo da simulira situacije u kojima je lik zarobljen ili zaglavljen u blatu ili močvari, što bi fizički primoravalo igrača da pritisne dugme znatno jače kako bi se izvukao.

Izvor: World Intellectual Property Organization

Naravno, kao i kod svakog patenta, ne postoji garancija da će se ova tehnologija ikada naći u finalnom proizvodu. Kompanije često čuvaju eksperimentalne koncepte koji nikada ne izađu iz laboratorije.

Ipak, ovi projekti nude zanimljiv uvid u to kako Sony posmatra budućnost haptičkih povratnih informacija, naročito u trenutku kada gejming industrija sa nestrpljenjem iščekuje dolazak PlayStation konzola sljedeće generacije, koji se predviđa oko 2028. ili 2029. godine.

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Tagovi

sony play station patent konzola

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