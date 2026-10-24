Maja Odžaklijevska o Bori Đorđeviću: Bili smo u vezi, bio je divan i staložen

Maja Odžaklijevska priznala da je bila u vezi s Borom Čorbom, a otkrila je i zašto je iza sebe ostavila čak 12 takozvanih brakova.

Izvor: Lepa i Srecna

Poznata pjevačica Maja Odžaklijevska otkrila je da je svojevremeno bila u vezi sa legendarnim rokerom Borom Đorđevićem, frontmenom grupe Riblja čorba. Govoreći o njihovoj vezi, prisjetila se detalja iz mladosti koje ranije nije javno iznosila.

Maja je o ovoj ljubavnoj priči govorila u emisiji na televiziji K1, a njeno priznanje iznenadilo je i voditelja.

Maja Odžaklijevska

Izvor: YouTube/Emisija Premijera

"Zabavljali smo se! Ja sam tada išla na Beogradsko proleće...", ispričala je pjevačica, nakon čega ju je voditelj prekinuo uz šalu:

"Čekajte, stanite! Neke su žene pratile vojnike!", rekao je kroz smijeh, aludirajući na poznatu pjesmu "Dva dinara, druže".

U razgovor se uključila i Suzana Mančić, koja se prisjetila Borinog izgleda.

"Bio je lijep, kao lutka", rekla je Suzana, a Maja se nadovezala riječima:

"Bio je dobar kao dobar dan! Divan čovjek, staložen, pristojan, talentovan..."

Odžaklijevska je ranije govorila i o tome da smatra kako joj je Bora posvetio stihove u pjesmi "Dva dinara, druže". Posebno je izdvojila riječi: "Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem..."

Imala je 12 takozvanih brakova

Pjevačica je u ranijim intervjuima otvoreno govorila i o svom burnom ljubavnom životu, otkrivši da je iza sebe imala čak 12 veza koje je opisala kao takozvane brakove.

"Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred'. Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao'", ispričala je Maja.

Njen iskren pristup ljubavnim odnosima i danas privlači pažnju javnosti, a pjevačica nikada nije krila da joj je lična sloboda važnija od ostajanja u vezi koja joj ne odgovara.