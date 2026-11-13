Dom holivudskog glumca Krisa Hemsvorta i njegove supruge, glumice i manekenke Else Pataki, našao se na meti naoružanih provalnika.

Izvor: YouTube/IMDB

Četvorica maskiranih muškaraca upala su na luksuzno imanje slavnog glumca u Broken Hedu, nedaleko od Bajron Beja u Australiji, odakle su ukrala tri automobila.

Vidi opis Naoružani provalnici upali na imanje Krisa Hemsvorta: Zbog jednog propusta glumac ostao bez tri automobila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Prema pisanju lista "Daily Mail", incident se dogodio u srijedu, a policija Novog Južnog Velsa potvrdila je krađu vozila sa posjeda na kojem poznati par živi sa troje djece, kćerkom Indijom i sinovima Sašom i Tristanom.

Elsa se navodno probudila oko dva sata ujutru zbog laveža pasa, ali se ubrzo vratila u krevet. Tek ujutru je pregledala snimke nadzornih kamera i primjetila četvoricu muškaraca čija su lica bila prekrivena fantomkama. Dvojica su, prema dostupnim informacijama, bila naoružana noževima.

Na snimcima se vidi kako su provalnici preskočili prednju ogradu i ušli u garažu, gde su se nalazila tri automobila, BYD, Ram i Ford Raptor. U vozilima su ostavljeni ključevi, što je muškarcima olakšalo krađu.

Dva automobila policija je u međuvremenu pronašla, jedan u mjestu Koraki, udaljenom oko sat vremena vožnje, a drugi u Tabulamu, do kojeg je potrebno više od dva sata. Za trećim vozilom se i dalje traga.

Slavni par pozvao je policiju oko 7.30 ujutru, nakon čega je pokrenuta istraga.

"Policija je osigurala mesto događaja i započela s utvrđivanjem okolnosti incidenta", saopštio je portparol policije.

Imanje prozvano "Hemsvortova tvrđava"

Kris Hemsvort i Elsa Pataki kupili su imanje 2014. godine za oko sedam miliona dolara, a potom su na njemu izgradili luksuzni stambeni kompleks. Zbog izolovanosti i visokog nivoa privatnosti, mještani su ga prozvali "Hemsvortova tvrđava".

Posjed je okružen šumom, nema neposrednih komšija, a pruža i pogled na okean. U okviru kompleksa nalaze se privatni teniski teren, bazen i velika terasa.

Sama kuća raspolaže sa šest spavaćih soba, spa-centrom, medijskom prostorijom, teretanom, sobom za igre, pa čak i privatnom kuglanom. Iako je opremljeno najsavremenijim sistemom video-nadzora, imanje ipak nije uspjelo da spriječi upad maskiranih muškaraca.

Prema procjenama, vrijednost luksuznog posjeda danas premašuje 75 miliona dolara, a ukoliko bi se ikada našao na tržištu, mogao bi da dostigne i višu cijenu.

(Mondo)