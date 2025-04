Vratite se u Sirodil već danas: Bethesda predstavila i odmah lansirala Oblivion Remastered!

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered izrađen je na UE5 endžinu i možete ga preuzeti odmah!

Bethesda je bez prevelike pompe zvanično predstavila The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, osvježenu verziju kultne igre iz 2006. godine, i istog dana je lansirala na sve platforme.

Remaster je razvijen u saradnji sa studiom Virtuos i koristi Unreal Engine 5, što znači da donosi znatno unapređenu grafiku i osvježeni vizuelni stil. Ipak, uprkos modernoj prezentaciji, zadržan je originalni šmek – uključujući glasove i dijaloge koji će veteranima zvučati poznato do posljednje rečenice.

Remastered verzija uključuje osnovnu Oblivion igru i dve ekspanzije: Shivering Isles i Knights of the Nine. Dakle, ovo nije samo nostalgično podsjećanje, ovo je ozbiljna avantura koja može da vas zakuca za ekran nedjeljama, pa čak i mjesecima - bilo da ste igrali original prije skoro 20 godina ili ne.

Igra je dostupna odmah na PC-ju i PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzolama. Na Steam platformi košta 54,99 evra, ali ukoliko plaćate PC Game Pass pretplatu, možete je i besplatno zaigrati.

Ipak, prije nego što se zaletite da je preuzmete, oslobodite dovoljno prostora – instalacija zauzima oko 120 GB - daleko više od 4,6 GB, koliko je "teška" The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition, verzija igre iz 2009. godine.

Poslije godina čekanja, šuškanja i curenja informacija, ljubitelji Elder Scrolls serijala konačno mogu da se vrate u Sirodil - u visokoj rezoluciji, sa modernim teksturama.