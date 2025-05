Jelena Trivan: m:tel je oslonac za digitalnu transformaciju BiH

Jedinstveno tržište Zapadnog Balkana u fokusu Jahorina ekonomskog foruma

Izvor: mtel

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan učestvovala je na panelu „Prednosti jednog tržišta Zapadnog Balkana“ u okviru Jahorina ekonomskog foruma, gdje je istakla da region stagnira kada je riječ o međusobnim integracijama, kao i u približavanju EU.

„Od prošle godine nismo napravili veliki pomak u procesu regionalnih integracija. Smatram da najveći potez koji smo učinili datira iz 2021. godine i to ukidanjem rominga, a da u ostalim segmentima nemamo takve značajne napretke. U međuvremenu smo, zbog rata u Ukrajini, kao region skrajnuti iz fokusa i to je dovelo do smanjenja evroentuzijazma u svim našim državama”, istakla je Trivan.

Govoreći o poziciji kompanije m:tel u okviru Telekom Srbija grupe, Trivan je naglasila važnost strateških odluka koje su omogućile rast i širenje poslovanja. „Ideja da ne prodajemo svoje nacionalne telekomunikacione kompanije, čemu su pribegli i Hrvatska, ali i Republika Srpska, nego da mi kupujemo te kompanije i stvaramo svoju grupaciju, bila je pametan potez koji je doveo do toga da u ovom trenutku imamo veće prihode u regionu nego Dojče telekom.“

Izvor: mtel

Kada je riječ o ulaganju u digitalnu transformaciju BiH, Trivan je ukazala na izazove i ograničenja. „U Srbiji optičke veze, naročito za naučne institucije i naučno-tehnološke parkove gradila je država Srbija, najčešće uz pomoć EU. U BiH telekom operateri to rade iz sopstvenih sredstava što podrazumeva da ide sporije, da su usluge skuplje i da tehnološki kaskamo. Poslednja zemlja u regiji koja će dobiti 5G biće BiH... Ipak, učinili smo ono što je bilo do nas - pokrili smo sa 4G čitavu teritoriju, uradili pilot 5G u Banjaluci i izgradili optički vod ka Srbiji od 800 Gb/s koji u ovom trenutku imaju države poput Norveške i Nemačke.”

Govoreći o ulasku globalnih tehnoloških kompanija na domaća tržišta, Trivan je upozorila na potencijalne rizike neregulisanog pristupa, posebno u slučaju Starlinka.

„Dolazak Starlinka u BiH zvuči kao fenomenalna stvar i sve zemlje u regionu su pozdravile to. Verujući da će omogućiti brži razvoj, Starlink je dobio dozvolu za rad u većini zemalja našeg regiona. Ono o čemu treba razmisliti jeste na koji način će rad Starlinka uticati na rad telekom operatera i da li treba na izvestan način da zaštitimo telekomunikacione kompanije u BiH i celoj regiji.“

Na kraju, istakla je važnost konkretnih inicijativa koje mogu dovesti do ozbiljnog partnerstva sa EU. „Treba da probamo da na nižem nivou, ne političkom nego ekonomskom, nađemo zajedničke interese. U tom smislu apel Bosni i Hercegovini, bez obzira koliko trenutno postoji unutrašnjih problema i nezadovoljstva prema EU – Plan rasta nudi i nešto mimo novca, a to je evropska perspektiva i ulazak u odabrano društvo, i zato mislim da bi bilo bolje da mu se priključimo.”