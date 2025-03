Poznato kada će se Nintendo Switch 2 naći na policama: Počnite da štedite, otkrivene i prve igre

Igraćemo Elden Ring na Nintendo Switch 2 konzola? Glasine tvrde da hoćemo, ali i druge hit naslove!

Izvor: YouTube / Nintendo of America

Prema najnovijim informacijama, udaljeni smo tri mjeseca od početka prodaje Nintendo Switch 2 konzole. Na osnovu saznanja do kojih je došao eXtas1s, YouTuber koji je u prošlosti dijelio kredibilne informacije, Nintendo će svoju novu konzolu predstaviti krajem juna 2025.

"Prema informacijama koje sam dobio, Nintendo Switch 2 je trenutno planiran za izlazak krajem juna. Nemam tačan datum, ali to je trenutni cilj. Ono što sam čuo jeste da će konzola biti zvanično predstavljena početkom aprila, dok je lansiranje zakazano za kraj juna," tvrdi YouTuber u svom najnovijem videu.

Izvor: Nintendo, SMARTLife

Što se tiče aprilske premijere, ona je već sigurna stvar. Nintendo će održati Nintendo Direct posvećen Switch 2 konzoli u sredu, 2. aprila 2025, s početkom u 15.00 časova po našem vremenu.

Kompanija je otkrila da ćemo dobiti tehničke specifikacije nove konzole u okviru "detaljnijeg pogleda" na Switch 2. Međutim, ostaje da se vidi da li će biti otkriveni i cijena i tačan datum izlaska.

Prve igre za Nintendo Switch 2

Izvor: YouTube / Nintendo of America

Nintendo je već otkrio da će Switch 2 biti kompatibilan sa skoro svim igrama prethodne generacije. Međutim, sigurni smo da vas više interesuju novi naslovi.

U svom videu, eXtas1s iznosi neke veoma interesantne prognoze o naslovima treće strane koji će pratiti Mario Kart 9 kao dio startne postave igara za Switch 2.

"Mogu da kažem da će Dragon Ball: Sparking! Zero biti jedna od prvih Bandai Namco igara koje stižu na Nintendo Switch 2 pri lansiranju," tvrdi eXtas1s. "Mnogo se spekulisalo o dolasku Elden Ring i Tekken 8 na Nintendo Switch 2. Pa, prema mojim izvorima, ove dve igre zaista dolaze na Switch 2."

Kada i da li će izaći ostaje da se vidi, ali prema informacijama The Game Post-a, nekoliko velikih Xbox naslova moglo bi naći novu publiku na Nintendo-voj ručnoj konzoli, a među njima su Call of Duty: Black Ops 6, Fallout 4, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 i Halo: The Master Chief Collection.

