Vaš računar uskoro postaje zastario i opasan: Evo kako da ga besplatno spasite kada se ugasi podrška za Windows 10

Kada Windows 10 bude prestao da dobija ažuriranja, svi koji ga i dalje koriste biće ostavljeni na cjedilu. Ipak, postoji rješenje o kojem vjerovatno niste razmišljali.

Izvor: Shutterstock

Procjenjuje se da će oko 240 miliona računara postati zastarjelo kada Microsoft u oktobru ukine podršku za Windows 10. Nažalost, zbog hardverskih zahtjeva, ne može baš svako da instalira Windows 11 niti da priušti nove komponente ili potpuno novi uređaj. Zato je krajnje vrijeme da počnete da razmišljate šta ćete preduzeti.

Microsoft će prestati da ažurira većinu Windows 10 mašina nakon 14. oktobra, iako je taj operativni sistem i dalje popularniji od Windows 11. Nažalost, strogi zahtjevi za procesore ostaviće stotine miliona računara bez mogućnosti da pokrenu najnoviji Microsoft operativni sistem - Windows 11 podržava samo Intel procesore 8. generacije i AMD Ryzen 2000 serije ili novije, čime je isključena većina sistema proizvedenih prije 2017.

Uprkos ovim zahtjevima, postoji način kako da spasite svoj računar, i to potpuno besplatno.

Grupa entuzijasta pokrenula je projekat "End of 10" koji tvrdi da su mnogi računari pravljeni od 2010. nadalje još uvijek upotrebljivi. Sve što korisnici treba da urade jeste da nakon 14. oktobra 2025. godine pređu na Linux - bezbjednu, ali većini nepoznatu opciju.

Na sajtu End of 10 projekta ističe se ne samo da bi vam takav potez omogućio da staru mašinu nastavite da koristite godinama, već bi je značajno i ubrzao. Takođe se ističu pet ključnih prednosti Linux operativnog sistema:

Besplatan OS i besplatna ažuriranja

Odsustvo reklama i softvera koji vas prati

Potpuna kontrola nad softverom koji je instaliran

Brojni forumi na kojima se može pronaći podrška

Recikliranje starih računara smanjuje ugljenični otisak

Ukoliko nikada niste koristili Linux, moraćete da se priviknete na novo okruženje i naučite kako se ovaj operativni sistem koristi. Smatramo da to neće biti pretežak zadatak za one koji svoje mašine koriste za jednostavnu obradu teksta i surfovanje internetom, pa iako neće pronaći sve iste programe koje su koristili na Windows-u, postoje alternative do kojih se lako dolazi.

Alternativa je ili da izdvojite novac za novi računar ili hardver, ili da ostanete na Windows 10 operativnom sistemu koji će vremenom postati sve opasniji za korišćenje usljed izloženosti napadima zlonamjernih aktera.

(Smartlife/Mondo)