Šta će WeTransfer raditi sa našim fajlovima? Internet se digao na noge, i osnivač osuo paljbu zbog novih pravila

Izvor: mindea / Shutterstock.com

Popularna platforma za dijeljenje fajlova, WeTransfer, pokušala je, čini se, da izmjenom Uslova korišćenja sebi dodjeli pravo da fajlove koje korisnici razmjenjuju koristi za treniranje vještačke inteligencije.

Nakon glasnog negodovanja korisnika iz svih krajeva svijeta, sporna klauzula je brzo povučena, a kompanija tvrdi da je to učinjeno kako izmjene ne bi izazvale "konfuziju".

U verziji koja je tiho ažurirana početkom jula, a koja je trebala da stupi na snagu u avgustu, klauzula 6.3 Uslova korišćenja glasila je:

"Ovime nam dajete trajnu, globalnu, neekskluzivnu, besplatnu, prenosivu i podlicencirajuću licencu da koristimo vaš sadržaj u svrhu rada, razvoja, komercijalizacije i unapređenja usluge ili novih tehnologija i servisa, uključujući i unapređenje performansi modela mašinskog učenja koji poboljšavaju naš proces moderacije sadržaja, u skladu sa Politikom privatnosti i kolačića."

Drugim riječima, bilo koji fajl koji se razmjenjuje putem WeTransfer servisa mogao je da završi kao materijal za obučavanje AI sistema - bilo prve ili treće strane. Licenca je uključivala i "pravo da se sadržaj reprodukuje, distribuira, menja, koristi kao osnova za nova dela, emituje, javno prikazuje i izvodi" - sve to bez obavještenja i ikakve naknade.

Izvor: T. Schneider / Shutterstock.com

Usljedila je snažna reakcija korisnika, među kojima su i nezavisni umetnici iz cijelog svijeta koji koriste WeTransfer za slanje velikih fajlova poput filmskog materijala ili muzike. Korisnici su putem društvenih mreža pokušavali ne samo da ukažu na problem, već i javno obećavali da će prestati da plaćaju i koriste platformu.

Otpor koji su pružili nije prošao bez reakcije, pa je WeTransfer ubrzo izmenio spornu klauzulu, koja sada glasi:

"Ovime nam dajete besplatnu licencu da koristimo vaš sadržaj u svrhu rada, razvoja i unapređenja usluge, sve u skladu sa našom Politikom privatnosti i kolačića."

Kompanija je za BBC izjavila da je klauzula izmenjena jer je, kako kažu, "mogla izazvati konfuziju kod korisnika". Dodali su i da ne koriste vještačku inteligenciju za obradu sadržaja i da sadržaj ne prodaju trećim stranama.

Oglasio se i osnivač WeTransfer-a

Holanđanin Ronald Hans, jedan od osnivača WeTransfer platforme, oglasio se o izmjenama Uslova korišćenja i okrivio novog vlasnika.

"Nažalost, to je priroda sistema čiji je sada WeTransfer deo. Bending Spoons koji je kupio kompaniju sprema se za izlazak na berzu, a strategija sa vještačkom inteligencijom je neophodna da bi se povećala tržišna vrijednost", rekao je Hans u intervjuu za NRC i dodao: "To je igra brojeva. Nije reč o kreativnosti ni o ljudima. To potpuno ruši ono što sam pokušavao da postignem kada sam - pomalo naivno - pokrenuo WeTransfer."

Iz kompanije Bending Spoons su za NRC izjavili da ne prepoznaju sliku koju Hans prikazuje. Dodali su da nemaju planove za izlazak na berzu, da nikada nisu prodavali korisnički sadržaj i da "nikada ne bi koristili AI samo radi udovoljavanja investitorima".

WeTransfer su 2009. godine osnovali Ronald Hans, Bas Berens i Rinke Viser. Hans je kompaniju napustio 2018, a četiri godine kasnije ona je prodata italijanskom investitoru Bending Spoons.

