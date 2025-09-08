Snaga Komunikacije IV – REBLOOM: Sarajevo u oktobru postaje centar regionalne komunikacijske scene

U vremenu kada svijetom vlada neizvjesnost, a komunikacija dobija potpuno nove dimenzije, Sarajevo će ove jeseni ponovo postati mjesto gdje se okupljaju lideri, kreativci, stručnjaci i vizionari iz regije.

Četvrta konferencija Snaga Komunikacije održat će se 14. i 15. oktobra u tershouse Main Event Space, najmodernijem multifunkcionalnom prostoru u Sarajevu.

Ovogodišnja konferencija nosi slogan Rebloom, što simbolizira ponovno buđenje i osnaživanje komunikacijskog sektora. Fokus će biti na transformaciji komunikacije u vremenu neizvjesnosti od uloge i snage žena u industriji, preko strateškog liderstva, pa sve do inovativnih praksi koje oblikuju budućnost poslovanja i društva. Rebloom poziva na razmišljanje o tome kako se kroz komunikaciju može stvoriti otpornije, hrabrije i povezanije društvo.

Program konferencije je koncipiran u dvije tematske linije koje su i profesionalno i društveno ključne: snaga žene u komunikaciji i komunikacija u dobu neizvjesnosti.

Na prvoj liniji stoje žene, komunikatorice, liderke, poduzetnice, novinarke, profesorice, one koje mijenjaju pravila igre i svojim glasom dokazuju da snaga nije privilegija nego odgovornost. Na drugoj liniji stoji sama komunikacija, izazovna, brza, često nepredvidiva, koja u vremenu globalnih kriza, društvenih polarizacija i digitalne buke postaje oružje, ali i lijek, pokazuje da možemo doživjeti REBLOOM.

REBLOOM u tom kontekstu simbolizira hrabrost da se izađe izvan ustaljenih šablona, da se ponovo procvjeta nakon lomova i izazova, da se pronađe novi jezik za novo vrijeme. Upravo zato će se tokom dva dana u Sarajevu otvoriti pitanja: Žene liderke – između moći i predrasuda? Mentalno zdravlje u industriji koja ne spava i kada je dosta? Ko priča kada je kriza? Kako upravljati poslovanjem u doba neizvjesnosti?

Kao i prethodnih godina, Snaga Komunikacije donosi bogat program ispunjen prilikama za učenje, inspiraciju i umrežavanje. Konferencija je u protekla tri izdanja okupila stotine stručnjaka, otvorila brojna vrata saradnji i postala jedno od najvažnijih okupljanja u regionalnoj industriji komunikacija. Ove godine, Rebloom obećava još snažniji odjek i priliku da svaki učesnik ponese konkretne uvide i alate za lični i profesionalni rast.

"Snaga Komunikacije nije samo konferencija – ona je prostor u kojem žene iz komunikacijske industrije prepoznaju i potvrđuju svoju snagu. Od prvog dana vjerovale smo da glas žene mora biti jednako snažan u oblikovanju industrije i društva, i to vjerovanje danas je jače nego ikad. Rebloom je naš poziv svim ženama da hrabro zauzmu svoje mjesto, da pokažu liderstvo, kreativnost i viziju kojom mijenjamo pravila igre. Jer kad žene progovore – komunikacija dobija novu snagu, a industrija novu budućnost", istakla je Irena Miličević Vukoja, osnivačica i predsjednica Woman.Comm Cluba.

U sklopu konferencije, 14. oktobra će se održati Gala večer, tokom koje će biti dodijeljena prestižna regionalna nagrada Woman.Comm of the Year 2025. Ova nagrada prepoznaje žene iz komunikacijske industrije čiji rad, vizija i utjecaj svakodnevno pomiču granice kreativnosti i izvrsnosti.

Zbog svega ovoga, Snaga Komunikacije IV – REBLOOM neće biti samo konferencija. Ona je poziv na buđenje, na osnaživanje i na redefiniciju uloge komunikacije. To je trenutak u kojem se Sarajevo pretvara u regionalni hub za razmjenu znanja i iskustava, mjesto gdje žene vode, komunikacija inspiriše, a neizvjesnost se pretvara u priliku.

Vidimo se 14. i 15. oktobra u Sarajevu. Jer komunikacija nije samo snaga ona je pokret. A ovaj oktobar, taj pokret ponovno cvjeta.

