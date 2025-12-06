Američki medijski giganti udarili na Perplexity: AI pretraživač optužen za kršenje autorskih prava

Optužbe uključuju "struganje" sadržaja, kršenje autorskih prava i pripisivanje izmišljenih informacija poznatom listu.

Izvor: gguy / Shutterstock.com

The New York Times i Chicago Tribune podnijeli su odvojene tužbe protiv Perplexity AI pretraživača zbog navodnog kršenja autorskih prava. Times navodi da je kompaniji više puta slao zahtjeve za prekid upotrebe njegovog sadržaja dok ne postignu dogovor, ali je AI kompanija nastavila da ga koristi.

Times optužuje Perplexity za kršenje autorskih prava u dvije ključne faze. Prva se odnosi na "struganje sadržaja" sa sajta (uključujući i u realnom vremenu) radi treniranja AI modela i ubacivanja podataka u alate kao što su Claude četbot i Comet pregledač. Druga faza odnosi se na odgovore Perplexity-jevih proizvoda, pri čemu Times tvrdi da AI sistemi često bukvalno reprodukuju njegove članke.

Times takođe navodi da je Perplexity narušio ugled lista time što je novinama pripisivao potpuno izmišljene informacije, odnosno halucinacije.

Chicago Tribune je takođe pokrenuo tužbu protiv Perplexity-ja iz sličnih razloga. "Perplexity-jevi generativni AI proizvodi generišu odgovore koji su identični ili suštinski slični sadržaju Chicago Tribune-a", navodi se u tužbi. "Na osnovu dostupnih informacija, Perplexity je nezakonito kopirao milione zaštićenih Chicago Tribune priča, video snimaka, fotografija i drugih radova, kako bi pokrenuo svoje proizvode i alate."

Ove tužbe su samo najnovije u nizu pravnih sporova između vlasnika autorskih prava i AI kompanija u SAD. Times je, na primjer, prethodno tužio OpenAI i Microsoft, optužujući ih da su svoje velike jezičke modele obučavali na milionima članaka Times-a bez dozvole. Ti postupci su i dalje u toku, piše Engadget.

Ipak, neki vlasnici autorskih prava jesu licencirali svoj sadržaj AI kompanijama. OpenAI je, recimo, sklopio više sporazuma sa medijskim kućama. Times i Amazon su ove godine postigli dogovor za koji se navodi da medijskoj kući donosi i do 25 miliona dolara godišnje.