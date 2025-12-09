Ovo su prve Android XR pametne naočare na svijetu: Google zvanično predstavio Project Aura

Google je Project Aura pametne naočare razvio u saradnji sa kompanijom Xreal, a na tržištu bi trebalo da ih vidimo već sljedeće godine.

Izvor: YouTube / Android

Google je predstavio Project Aura, prve AI pametne naočare koje pokreću novi Android XR operativni sistem. Naočare imaju vidno polje od 70 stepeni i mogu da pokreću iste aplikacije kao Samsung Galaxy XR. Prema obećanjima kompanije, Project Aura će biti lansiran 2026. godine.

Prvi put najavljen na Google I/O konferenciji, Project Aura nastao je kroz partnerstvu sa kompanijom Xreal, sa ciljem da spoji praktičnost naočara za svakodnevno nošenje sa imerzivnim digitalnim iskustvima.

Po svom dizajnu, Project Aura podseća na glomaznije sunčane naočare, ali sa kablom koji je povezan na bateriju koja ujedno služi i kao touchpad. Prema pisanju The Verge-a, Google ovaj uređaj naziva "žičane XR naočare".

Izvor: Xreal

Naočare rade na Android XR platformi, istom operativnom sistemu koji koristi nedavno predstavljeni Galaxy XR uređaj kompanije Samsung. To omogućava Project Aura naočarama da pokrenu bilo koju aplikaciju ili funkciju kreiranu za Galaxy XR, bez potrebe da developeri prave posebne verzije. Drugim riječima, developeri mogu da naprave jednu aplikaciju koja će raditi na svim uređajima koji pokreću ovaj operativni sistem.

Najzanimljivije karakteristike naočara uključuju vidno polje od 70 stepeni i optičku "see-through" tehnologiju. Project Aura projektuje digitalni sadržaj direktno u vidno polje korisnika, što dozvoljava aktivnosti poput praćenja video recepata ili pristupa vizuelnim vodičima u realnom kontekstu, uz zadržavanje svijesti o fizičkom okruženju. Iskustvo je bliže prenosivoj radnoj površini, sa više prozora i asistentom u realnom vremenu, nego tradicionalnim AR prikazima.

Izvor: Xreal

Poseban fokus stavljen je na kompatibilnost između ekosistema. Android XR naočare podržavaće i iOS, uz pun Gemini AI doživljaj za iPhone korisnike.

Iako detalji o cijeni i finalnom hardveru još nisu poznati, Google-ov Project Aura stiže u trenutku kada Meta suvereno dominira tržištem pametnih naočara, ka kojem svoj fokus usmjerava i Apple.