Novi podvodni dron američke mornarice mijenja pravila igre: Može da deluje i iz dubine i sa površine

Novi podvodni dron američke mornarice mijenja pravila igre: Može da deluje i iz dubine i sa površine

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Novi podvodni dron Lamprey kombinuje špijunažu i napade u jednoj platformi. Može da ostane na dnu mora, lansira torpeda i letjelice, ali i da koordinisano djeluje sa drugim jedinicama.

Američki podvodni dron Izvor: YouTube / Lockheed Martin

Američka ratna mornarica dobila je novo oružje koje bi moglo da promijeni način vođenja pomorskih operacija. U pitanju je bespilotni podvodni dron Lamprey, koji je razvila kompanija Lockheed Martin, a koji kombinuje sposobnost izviđanja i ofanzivnog djelovanja u jednoj platformi.

Lamprey je dug 7,3 metra i ima teretni prostor iste dužine. Može da ostane na morskom dnu radi prikupljanja obaveštajnih podataka, ali i da tokom operacija zadrži nizak nivo uočljivosti.

Izvor: YouTube / Lockheed Martin

Prema navodima kompanije, sistem je sposoban i da dopuni baterije povezivanjem sa nosačem aviona, prenosi Defense News.

Posebno je značajno to što je dizajniran za delovanje u "jatu". Više jedinica može da komunicira i koordinisano izvršava složene misije. Lockheed Martin ističe i napredne nadzorne tehnologije, koje se mogu koristiti i na površini mora.

Kada je reč o borbenim mogućnostima, Lamprey pod vodom može da ispaljuje torpeda i mamce. Na površini je sposoban da lansira bespilotne letelice za izviđanje ili izvođenje kinetičkih udara. Na taj način omogućava delovanje u više borbenih domena i napade na brodove iz različitih pravaca.

Izvor: Lockheed Martin

Sistem je finansiran internim sredstvima kompanije, što je značajno ubrzalo njegov razvoj.

"Lamprey je finansiran internim sredstvima, što nam je omogućilo da razvijamo sistem neverovatnom brzinom i američkoj ratnoj mornarici predamo istinski višemisijski oružani sistem koji samostalno otkriva, ometa, koristi mamce i angažuje ciljeve", rekao je Pol Lemo, potpredsednik i generalni direktor za senzore, naoružanje i misijske sisteme u Lockheed Martin-u.

Ako se u praksi pokaže efikasnim, Lamprey bi mogao da postavi nove standarde u autonomnom podvodnom ratovanju, piše Zimo.

Lamprey podvodni dron
Izvor: Lockheed Martin

