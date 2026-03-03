Revolucionarno otkriće: Naučnici razvili novu formu aluminijuma koja može da zamijeni skupe metale

Naučnici su razvili novu molekularnu formu aluminijuma koja pokazuje izuzetnu reaktivnost i stabilnost, otvarajući mogućnost da ovaj rasprostranjeni i jeftin metal preuzme ulogu znatno skupljih industrijskih materijala u brojnim tehnološkim procesima.

Izvor: Phawat/Shutterstock

Naučnici sa King’s College u Londonu otkrili su novu vrstu molekula na bazi aluminijuma koja bi, prema istraživanju objavljenom u Nature Communications, mogla da posluži kao jeftinija i održivija alternativa rijetkim metalima, tj. materijalima koji su ključni za savremenu tehnologiju i industriju. Otkriće je važno jer bi moglo da smanji zavisnost od skupih, teško dostupnih metala kao što su platina i paladijum, koji se danas koriste kao katalizatori u mnogim hemijskim procesima.

Ključ ovog otkrića je jedinstvena struktura aluminijuma nazvana cyclotrialumane, molekul sastavljen od tri atoma aluminijuma povezana u trouglasti oblik. Ovaj spoj pokazuje izuzetnu reaktivnost i stabilnost u rastvorima, što mu omogućava da učestvuje u hemijskim reakcijama koje su do sada bile rezervisane za rijetke i skupe metale.

Zahvaljujući ovoj stabilnosti, nova forma aluminijuma uspješno razdvaja molekule vodonika i učestvuje u reakcijama sa etenom, osnovnim gradivnim blokom u hemijskoj industriji. To otvara vrata razvoju novih reakcija i materijala koji bi mogli biti jeftiniji za proizvodnju i ekološki prihvatljiviji, piše Scitechdaily.

Zašto je to važno?

Rijetki metali (REE) su kritični sastojci u mnogim tehnologijama: od električnih vozila do generatora za obnovljive izvore energije. Njihovo vađenje i prerada su skupi i često politički osjetljivi, jer su nalazišta koncentrisana u ograničenom broju regiona svijeta. Ovo otkriće sugeriše da se aluminijum koji je jedan od najzastupljenijih metala na Zemlji može koristiti za razvoj novih katalizatora i materijala bez potrebe za rijetkim metalima.

Aluminijum je oko 20.000 puta jeftiniji od metala poput platine i paladijuma, što bi moglo da dovede do značajnih ušteda u industrijskoj proizvodnji i smanji negativan uticaj na životnu sredinu povezan sa rudarenjem i preradom rijetkih metala.

Istraživači ističu da su tek u ranoj fazi rada, ali da već sada ova hemija pokazuje potencijal da otvori potpuno nove načine gradnje molekula i materijala koji do sada nisu bili mogući.