Borčevi debitanti nisu slučajnost: Omladinska škola prepoznatljiva i sve jača!

Banjalučki Borac u godinama koje dolaze moći će ozbiljno da računa na svoj pogon, a samo ovog ljeta u omladinskim selekcijama crveno-plavih priključilo se šest standardnih reprezentativaca BIH u svojim kategorijama.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri banjalučkog Borca u utorak su izborili plasman u osminu finala Kupa Republike Srpske u vrlo zanimljivom meču protiv Proletera iz Teslića iz nekoliko razloga.

Na stadionu “Radolinka” viđeno je čak šest golova, crveno plavi slavili su 5:1 u utakmici koju su obilježili Dejan Meleg, ali i debitanti Luka Drča i Vasilije Jotić.

Drča se našao u startnih 11 u zadnjoj liniji Borca i postigao jedan pogodak, a Jotić je ušao u drugom poluvremenu Iisa dva gola obezbijedio ubjedljiv trijumf crveno-plavih.

Uspješni debitantski nastupi mladih Borčevih fudbalera nisu slučajnost, već plod dobrog rada, kaže Direktor omladinske škole FK Borac, Igor Janković i dodaje da ovi nastupi mnogo znače i omladinskom pogonu i samim fudbalerima.

"Oni su pokazali da imaju određeni kvalitet, upisali su se u strijelce i bili ravnopravni sa seniorima. Nama iz omladinske škole to mnogo znači, ali najviše to znači njima, da vide da se ozbiljan pristup i rad vrlo lako i vrlo brzo prepone. Klub želi da što više igrača bude iz omladinske škole. Drča je debitovao, odigrao od prve minute, postigao gol, Jotić je ušao, za kratko vrijeme, 17 minuta, postigao dva prelijepa gola isigurno da je to satisfakcija i da nam imponuje,. Prepoznat je naš rad, ali i napravljena jaka spona između prvog tima I omladinskih selekcija. Tu je I trener koji je radio u omladinskoj školi sigurno je da dosta dobro zna te momke", kaže Janković u razgovoru za MONDO.

U proteklih godinu dana u Omladinskoj školi, dodaje, napravljeno je mnogo kvalitetnog posla, uprava kluba je prepoznala da treba da se ulaže u mlađe selekcije, a to pokazuju i rezultati u proteklom periodu.

Rad u omladinskoj školi FK Borac, od najmlađih kategorija pa nadalje, postao je prepoznatljiv, a paralelno sa takmičarskim selekcijama napravljene su i "B" selekcije koje se dodatno razvijaju, pa se dječaci mlađge godišta takođe razvijaju u kvalitetnim ligama BIH.

"Uspjeli smo dovesti šest standardnih omladinskih reprezentativaca BIH u omladinsku školu što je ogroman rezultat cijele omladinske škole. U pionirskoj selekciji uspjeli smo dovesti 4 standardna reprezentativca BIHod kojih je Jusuf Terzić i kapiten pionirske U-15 reprezentacije BIH, doveden je Dževahidić Faris koji je trenutno najbolji strijelac pionirske lige BIH sa 17 golova, Dušan Petrović iz Kozare i Mladen Jurkas, golman iz Sloge Doboj. U kadetsku selekciju smo doveli Đorđa Burnjakovića is Slobode Tuzla i Sergej Bogdanić iz banjalučkog Spartaka. Svi su standardni reprzeentativci BIH u svojim selekcijama i njihov dolazak je ogroman uspjeh za klub", ističe Janković.

Izvor: FK Borac

Borac će ove sezone u juniorskoj ekipi imati godinu dana mlađe igrače, jer želja kluba je da se oni razvijaju u juniorksoj ligi, a sljedeće godine uz nove momke koji će doći, da se napadne titula u juniorskoj lihi BIH.

"Treba istaći i Kulašina, koji je junior, a već je standardni prvotimac. Nije bila baš praksa da iz Željezničara dođe mlad igrač u Borac. Prepoznaje se da Borac daje priliku mlađim igračima i to je jedini ispravan put za budućnost. Borac se okrenuo toj priči i razvijanju mladih igrača, igrač može da napreduje, da ode u neki kvalitetniji klub, a klub za svo to ulaganje u razvoj na kraju dobije finansijsku nadoknadu, ali je u međuvremenu sa tim igračima bude konkurentan i bori se za Evropu, jer to jedino ima smisla. Bez Evrope, svi klubovi u BIH su mrtvi“.

Janković dodaje da će FK Borac obezbijediti još jednu salu za razvijanje motoričkih sposobnosti, jer je želja da Borčevi mladi fudbaleri budu ravnopravni iu tom segmentu, a nastaviće se i na dodatnom poboljšanju pomoćnog terena kako bi omladinska škola imala još bolje uslove.

Omladinska škola FK Borac nastaviće da radi na edukaciji trenera, po čemu je i prepoznatljiva, pa su svi treneri sa "A" ili UEFA Pro licencom. Plan je i da se poveća broj trenera kako bi njihov broj bio optimalan za broj dječaka u omladinskim selekcijama.

Izvor: FK Borac

Borčevi "klinci" ove godine bilježe sjajne rezultate, podsjeća Zoran Dimitrić, koordinator omladinskih selekcija, koji je u Borčevu omladinsku školu stigao nakon rada u akademijama u Rusiji i Kini.

"Ovo je možda prvi put u zajedničkoj ligi da će se i pioniri i kadeti boriti za prvo mjesto, juniori su četvrti, tako da u svim tim selekcijama smo na pravom putu. Čak nam je pionirska selekcija bez poraza u osam kola, što je izuzetan rezultat. Sam rezultat naravno nije prioritet, već razvoj mladih igrača, ali kada to prate i dobri rezultati sigurno da možemo da budemo zadovoljni. Mladi Dževahirić se istakao sa 17 golova za kratak vremenski period, što govori o kvalitetu momaka koji su se priključili našoj školi“, rekao je Dimitrić.

Janković je na kraju dodao da mladi talenti iz Banjaluke imaju svijetlu budućnost što pokazuje i nedavni transfer mladog Marka Brkića u njemački Volfsburg.

"Imamo informacije za sve naše reprezentativce i potencijalne reprezentativce da se prate sa strane. Evo nedavno je i naš Marko Brkić (2005. godište) potpisao za Volfsburg. On je prošao i pionirsku i kadetsku selekciju BIH, žao nam je što je otišao tako rano, ali teško se oduprijeti tim vrhunskim klubovima“, zaključio je Janković.