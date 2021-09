Ludogorec 4. najjači na Balkanu, Zvezda bi imala problem i da su svi zdravi: Iz Bugarske za MONDO - Pazite se Despodova!

Zvezda se večeras od 21 čas sastaje sa Ludogorecom u drugom kolu Lige Evrope, a MONDO je razgovarao sa jednim od najboljih bugarskih novinara Teodorom Borisovim koji nam je otkrio pojedine detalje o "zelenoj šumi".

Crvena zvezda želi da se osveti Ludogorecu za bolan poraz od prije pet godina, međutim to će morati da uradi bez najboljih igrača pošto su korona virus i povrede napravili veliki problem Dejanu Stankoviću.

Zvezdu ćemo zato večeras od 21 čas gledati u neviđenom izdanju, a Ludogorec će željeti to da iskoristi pošto nisu zadovoljni "samo" remijem sa Mitjilandom u prvom kolu Lige Evrope. O očekivanjima iz Razgrada razgovarali smo sa bugarskim novinarom Teodorom Borisovim koji nam je otkrio da se i Ludogorec promijenio za pola decenije.

Obično se u našoj javnosti percipirao isključivo kao "tim legionara", i to skupih, da bi potom u Razgradu napravili i blagi zaokret u klupskoj politici pošto su počeli da gledaju i u sopstveno dvorište.

"U posljednjih nekoliko godina Ludogorec je mijenjao svoj profil. Na početku ovog projekta svi stranci su stigli kao rezultat dobrog skautinga. Sad ekipa ima igrače koji imaju odličan 'CV' i prije dolaska u Bugarsku. Tako je Sotiru reprezentativac Kipra i igrao je za APOEL, Kopenhagen i Astanu, Manu je bio u Fejenordu, Kahlina je bio najbolji golman u Hrvatskoj.... Bitno je da sad Bugari nisu egzotika!", naglasio je Borisov za MONDO.

"Najbolji igrač Ludogoreca je Kiril Despodov, kapiten je Anton Nedjalkov, oni su prije toga igrali za CSKA, a Dominik Jankov je proizvod akademije kluba i stigao je do reprezentacije Bugarske."

U Srbiji se o dvomeču Zvezde i Ludogoreca priča i dan-danas. Nakon 2:2 u Razgradu, isti rezultat smo vidjeli i u Beogradu, a onda i čuvene produžetke u kojima je Vanderson "utišao" Marakanu. Taj susret obilježila je i glupost Gelora Kange, koji je isključen, a da li se o tom meču priča i dalje u Bugarskoj?

"Naravno da se naša javnost prisjeća ove utakmice. Ja sam bio na utakmici u Beogradu i mogu slobodno da kažem da je možda to bila 'najvruća' atmosfera u koja je Ludogorec ikada igrao u Europi. U utakmici s Partizanom je isto bilo teško, ali s Zvezdom je bila epopeja. Bitno je navijačima Ludogoreca da je njihov klub među najboljima na ovim prostorima. Kada ti izbaciš Zvezdu, Partizan, Steauu, Olimpijakos, Maribor, Muru, Zrinjski, Budućnost i OFK Titograd - i ostvariš pobjede protiv Dinama iz Zagreba - to znači da imaš dovoljan kvalitet", dodaje bugarski novinar.

Kad smo već kod toga, kada bi po kvalitetu ređao klubove sa Balkana, gdje bi tu bio Ludogorec?

"Istorijski se ne mogu porediti - jedni su bili evropski i svjetski prvaci, a drugi su u prvoj ligi zaigrali prije desetak godina. Što se tiče posljednje decenije, situacija je 50:50 zbog ono sta je Zvezda uradila u grupi Liga šampiona. Po mom mišljenju, to su onda Dinamo, Zvezda i Olimpijakos, a Ludogorec je četvrta ekipa sa naših prostora", ocijenio je Borisov za period posljednjih deset godina.

Ludogorec je ove sezone izbacio upravo Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona, i to poslije penala, međutim potom im je Malme upropastio slavlje i "poslao" ih u Ligu Evrope - pravo na noge Crvenoj zvezdi.

"Bilo je razočaranja nakon utakmice s Malmeom. Ipak, već drugu godinu u nizu Bugarska će imati dvije ekipe u grupnoj fazi evropskih takmičenja pošto je Ludogorec u Ligi Evrope, a CSKA Sofija u Konferencijskoj ligi. U posljednjih nekoliko godina su naše ekipe izbacile Olimpijakos, BATE Borisov, Bazel, Viktoriju Plzen i uz to su pobijedili Romu. Međutim, kao i kod vas - tako i ovdje javnost ima neki nihilistički stav prema našem fudbalu, ali kad vidiš rezultate naših ekipa i reprezentacije, koja je imala 0:0 protiv Italije, situacija nije tako loša", zaključuje Borisov.

Ludogorec od zime vodi vrlo zanimljivi trener Valdas Dambrauskas, koji stiže iz ne tako fudbalske zemlje - Litvanije. U domovini je bilježio dobre rezultate, potom blistao na klupi hrvatske Gorice, a onda je stigao poziv iz Bugarske.

Osvojio je titulu i uspostavio sistem u Razgradu koji se delimično mijenja od protivnika do protivnika. Tako je u najavi utakmice poručio da je dobro analizirao Crvenu zvezdu, ali možda mu baš nepredvidivost sastava koji će izvesti Dejan Stanković na kraju napravi problem.

JOŠ SE PRIČA O KANGI "Kanga je dobio iskustvo, igrao je u Sparti i možda sada zna šta bi trebalo da radi u ovakvim situacijama", prisjetio se naš sagovornik tragičara iz prethodnog duela dva tima.

"Ludogorec obično kod Valdasa Dambrauskasa igra u sistemu 4-2-3-1, ali on može uspješno i da mijenja sistem. Tako je protiv Olimpijakosa u Razgradu to bilo 5-4-1, a na posljednjoj utakmici u našem prvenstvu protiv Boteva iz Vrace je igrao sa trojicom u odbrani. On je sam na početku sezone rekao da mu je cilj varijabilnost i da on taktiku određuje u zavisnosti od protivnika. Ludogorec inače voli kada druga ekipa vrši presing i tada može da otkrije 'rupe' iz kojih stvara šanse", analizirao je Teodor Borisov.

Kakva je kadrovska situacija u Ludogorecu i na koga bi Zvezda posebno trebalo da obrati pažnju?

"Prednost Ludogoreca je što su Despodov i Nedjalkov već spremni da zaigraju. Jedini standardni fudbaler koji neće igrati je Iginijo Martin. Da nisu bili sada svi ovi problemi u Zvezdi, oni bi isto teško mogli da igraju protiv Despodova, a u sadašnjoj situaciji moraju biti još pažljiviji", apostrofirao je najopasniju prijetnju naš sagovornik.

"Despodov je postigao važne golove ove sezone, a u Superkup utakmici protiv CSKA iz Sofije je zabilježio četiri asistencije, što dovoljno govori...", dodao je Borisov.

Ako uzmemo u obzir sve probleme koje Zvezda ima sa timom, posebno u odbrani gdje neće moći da računa na Borjana, Dragovića i Degeneka, odnosno Kataija u napadu, ko je favorit?

"Prije samo dvije godine je CSKA Moskva stigao u Razgrad bez gotovo svih standarnih igrača u odbrani. Ludogorec je to iskoristio pobijedio 5:1. Ne mislim da će se sad ovaj rezultat ponoviti, ali bugarska ekipa ima svoje šanse", kazao je Teodor Borisov za MONDO i zaključio:

"Iz onoga što sam vidio u derbiju protiv Partizana, Zvezda bi imala probleme i da su tu svi standardni igrači."