Junak pobjede "zmajeva" nad Kazahstanom pred Fince: Motiva ne nedostaje, mnogo će nam značiti puno Bilino polje!

Reprezentacija BiH za nešto više od 48 časova igra prvu od posljednje dvije kvalifikacione utakmice za plasman na Mundijal 2022.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Fudbalere BiH u subotu od 15 časova očekuje prva od posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru.

"Zmajevi" će na zeničkom Bilinom polju ugostiti Finsku, a samo pobjeda ih ostavlja u trci za mjestom koje vodi u baraž za odlazak na planetarnu fudbalsku smotru drugi put u istoriji.

Rezultat koji će biti ostvaren u velikoj mjeri zavisiće od učinka napadača belgijskog Eupena Smaila Prevljaka, junaka trijumfa nad Kazahstanom u Nur-Sultanu.

Ofanzivac rođen 1995. godine u Konjicu postigao je dva gola u tom duelu, te omogućio bh. reprezentaciji da sama odlučuje o svojoj sudbini kad je riječ o potencijalnom odlasku na Mundijal 2022.

"Svi se kao ekipa osjećamo spremno. Preostala su nam još dva dana da izanaliziramo neke detalje do utakmice. Naravno, kao i navijači, svi očekujemo pobjedu koja bi nam mnogo značila. Znamo da su nam potrebna četiri boda do baraža. Svi smo motivisani i želimo da ostvarimo taj cilj", rekao je Prevljak za zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH.

Odlukom nadležnih institucija, izabranici Ivajla Peteva imaće podršku punog Bilinog polja u mečevima odluke – prvo u subotu protiv Finske, a onda i u utorak (20.45) u duelu sa Ukrajinom.

"Svakako da će nam i publika značiti, to je naš 12 igrač. Sigurno je drugačije kada je pun stadion, igrači to osjete i mnogo će nam značiti", istakao je Prevljak, koji je do sada 14 puta oblačio dres BiH i postigao četiri gola.