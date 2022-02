Oni su odbili velike ponude da ostanu u Partizanu! Stanojević otkrio sve detalje oko transfera, spomenuo i pojačanje!

Aleksandar Stanojević je posebno pričao o transferima crno-bijelih i o mogućim dolascma i odlascima iz kluba.

Prelazni rok je završen u većini zemalja, poput recimo Premijer lige, zatim Španije, Italije, Bundeslige, ali ne i u Srbiji.

Prelazni rok u našoj zemlji počeo je 17. januara i trajaće do 11. februara, a to je bila jedna od tema o kojoj je Aleksandar Stanojević pričao sa novinarima.

Tokom razgovora je pričao o dolascima, odlascima, otkrio i koji igrači su imali ponude drugih klubova i zašto su ostali u Humskoj. Rekao je i koji su to igrači.

"Imali smo izvanredne ponude za tri igrača, pričam o Joviću, Zdjelaru, Markoviću, da ne preskočim nekoga. Ponude koje su oni odbili iako su imali mnogo bolje finansijske uslove, da ne pričam o trostrukoj zaradi. Ozbiljne lige, ozbiljno sve. Rekli su da žele da ostanu do juna, da završe započeti posao. Najiskrenije vam kažem, oduševljen sam sa tom činjenicom. Ove ostale ponude koje ne mogu da se odbiju, ako se dese, klub će prihvatiti. To je pitanje za Ilieva, kao za malog Milovanovića", otkrio je Stanojević.

Ne očekuje da će neki od igrača otići u smiraj prelaznog roka, a priznao je da je i on imao ponude.

"Ovo pouzdano znam za ove momke, zvali su i mene. Za Vujačića ima takođe. Za trenera je bilo ponuda prije nego što sam potpisao ugovor. Partizan uvijek mnogo donese svima nama nego što mi damo Partizanu. Svi mi smo dobili dobre ponude, zato što smo ovdje. Uvijek da više nego što mi damo. Uroševiću sam rekao nemoj molim te da ideš. Ali, uvijek sam pričao igračima ako neko osjeća da treba da ide, nemam problem sa tim, samo na vrijeme da se kaže. Sad je kraj prelaznog roka, prilično sam siguran da niko sada neće otići."

A, kakvo je stanje sa dolascima? Ništa nije isključeno...

"Reagovaćemo ako se otvori pozicija za dobrog igrača. Mi smo tražili zadnjeg veznog u onom trenutku, ne računam povredu Pantića. Ne mogu da dovedem napadača da zatvorim Milovanovića. Ne bi dobio šansu da je bio tu neki stranac. Ne mogu bočnog da dovedem i zatvorim Jovića i Terzića. Nećemo raditi stvari koje nisu u skladu sa načinom funkcionisanja Partizana. Imamo svoj način i ne mijenjamo ga."

Spominje se Svetozar Marković



"Ako dođe dobar igrač, dobro je došao. Ako pitate za Svetu Markovića, da, ako se otvori situacija. Prezadovoljni smo kako je naša odbrana igrala. Pričao sam da je on naš najbolji igrač prošle sezone, jasno je šta mislim o njemu. Ako dođe, dobro došao. Želim da ukažem povjerenje ovim momcima koji su radili. Ako se pojavi igrač na tržištu kog možemo da dovedemo, onda će doći."

Na konstataciju novinara da je možda na igrače uticala odluka oprodužetka ugovora Stanojevića.



"Ne znam da li je to povuklo, ali znam da postoji neviđena energija među igračima da ostanu do kraja u borbi za titulu. Nisam ja prodružio za to, unio sam neki nemir sa tim pitanjima oko mene, htio sam da stavim tačku na ta pitanja. Nisam pomišljao da ću napustiti klub. Najviše me raduje ta neviđena energija svih igrača koja se osjeća. Svi žele da se bore do kraja."

Na kraju je pričao i o dvojici mladih igrača - Mihajlu Petkoviću i Mihajlu Iliću.

"Nisam još sa njima pričao, pa da ne saznaju iz medija. Ilić ima lijepu situaciju oko njega, može ravnopravno da učestvuje i da bude dio grupe, dobro se pokazao. Imamo program od četiri mjeseca individualnog rada sa njim, ostaće, biće dio tima. Petković je imao jaku konkurenciju. Imamo 28 igrača i četiri golmana, nisu svi trenirali. Ne možete da uvedete nekog i da izvedete, to su skoro tri tima, nije bilo prostora za Petkovića. Talentovan je, zato je tu, ali nije trenutno blizu prvog tima. Pričaćemo sa njim", zaključio je Stanojević.