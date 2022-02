"Zvezdi će to biti još lakše" - Stanojević pred derbi pričao i o Evropi: Trener Partizana otkrio šta uvijek potencira!

Trener Partizana nakratko se dotakao evropskog meča koji je odigrao njegov tim prije nekoliko dana.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sutra će odigrati 166. vječiti derbi, a treneri oba tima održali su konferencije za medije. Dejan Stanković je upitan da li će presudnu ulogu imati meč koji je Partizan igrao u četvrtak, a Aleksandar Stanojević prokomentarisao je njegov odgovor.

Trenera Partizana novinari su pitali šta misli o odgovoru svog kolege, a šef stručnog štaba crno-bijelih govorio je o evropskim mečevima koji Zvezdu čekaju.

Iako u prvi mah nije želio da se bavi time, Stanojević je prokomentarisao da Zvezdi neće biti teško protiv Rendžersa.

"Što se tiče Dekijeve izjave, ne bih sad pravio spinovanja, ne znam na koji je način to rekao. Mi smo svi podigli standarde u Evropi. Eto, po njegovom mišljenju je da je to nama bilo lakša utakmica. Njima će to onda biti još lakša utakmica, pošto je Sparta pobijedila Rendžers. Hvala Bogu da smo podigli nivoe i da eliminišemo timove koji su nekada za nas bili ozbiljni protivnici. Shvatite onda, i oni i mi, da samo na ozbiljnom nivou. Ipak smo 11. liga Evrope, to ću da potenciram uvijek", istakao je trener Partizana.

Podsjećamo, crno-bijeli su savladali češkog predstavnika u oba meča, a Crvena zvezda će protiv Rendžersa igrati u osmini finala Lige Evrope. Prethodne jeseni su Sparta i Rendžers bili u istoj grupi Lige Evrope.

