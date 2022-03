Partizan neće kažnjavati igrače nakon derbija! Stanojević detaljno pričao o pojedincima, pa poručio: To nije normalno!

Trener Partizana je detaljno pričao o svom timu, planovima, Crvenoj zvezdi, ali i individualcima.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd /screenshot

Trka za titulu u Srbiji tek počinje. Zvezda je pobjedom protiv Partizana (2:0) došla na samo dva boda zaostatka i do kraja sezone će svaki poen biti zlata vredan.

Svjestan je toga i Aleksandar Stanojević koji je na konferenciji za medije pričao o derbiju, ali i o svemu što se očekuje u nastavku sezone.

Ponovio je šef struke crno-bijelih ono što je rekao na kraju priprema da je "za njega nemoguće da nijedna ekipa ne kiksne."

"Stojim iza tog mišljenja. U istoriji se nije desilo da jedna ekipa ne dobije sve mečeve, možda se to dogodi, možda oni naprave istorijski uspjeh. Imamo i mi i oni teške mečeve. Nije normalno da pobijediš sve. Da li će se sada desiti prvi put? Neka se desi. Svašta se desi u fudbalu, desi se da izgubiš četiri puta za četiri godine. Hajde mi da učinimo nešto da se to ne desi, da bar jednu izgube. Da ne spinujem, da ne pomislite nešto, pričam onako kako jeste", kaže Stanojević.

Poslije 166. večitog derbija je Stanojević preuzeo odgovornost i priznao da je pogriješio sa odabirom startne postave. Mediji su ga pitali da li će zbog toga kazniti pojedince koji se nisu pokazali u tom okršaju.

"Čeka nas važan meč protiv Mladosti, iako mislim da nije trenutak sada da pričam o derbiju ispoštovaću pitanja. Niko neće trpiti poslkedice u godini u kojoj pobkeđujemo sve žive. Sad treba neko da trpi poslkedice. Nema neko ko nije htio. Sad treba nešto radikalno da uradim? Zašto? Momci igraju najbolju sezonu u posljednjih nekoliko godina, želim da nam ovako bude. Igraće oni koji će biti najbolji u tom trenutku. Rekao sam da sam pogriješio u izboru startnih 11. I mediji su pretpostavili da će takav sastav biti, smatram da nisam dobro odradio. Nema potrebe da neko snosi konsekvence zbog jednog meča. Imam povjerenje kod igrača, igraće ko je najbolji i najpotrebniji. Svi su željeli. Nema dileme, desi se takav trenutak."

Slijedi meč protiv Mladosti iz Lučana u Humskoj, duel koji crno-bijeli moraju da iskoriste za povratak samopuzdanja.

"Imamo važnu utakmicu, kao i svaku do sada. Znamo šta nam je činiti. Igrači su u stroju, oni koji su bili u posljednje vrijeme. Nema novih kadrovskih problema. Čekamo ovaj meč sa velikom željom da pokušamo da se vratimo na pobjednički put koji smo imali tokom cijele polusezone. Da pokažemo karakter, znanje, umijeće i da se vratimo tamo gdje nam je mjesto. Oni su izuzetan tim, mi imamo težak raspored i poštujem svaku ekipu. Mi tako funkcionišemo i svaki meč, bez obzira da li imamo 19 ili jednu pobjedu, isto je. Zašto bismo izgubili samopouzdanje. Nismo treći na tabeli niti smo ispali iz Evrope ljetos. Mi smo sjajna ekipa koja ima izuzetnu sezonu iza sebe, prvi smo na tabeli, imamo najbolju gol-razliku. Nije lako izgubiti derbi, to je specifičan meč. Na nama je da pokažemo od kakvog smo materijala. Čeka nas neugodan protivnik koji teško gubi mečeve, nema veze sa samopouzdanjem, bar što se mene tiče."

Izvor: FK Partizan/Miroslav Todorović

Uslijedila je serija pitanja medija konkretno o pojedincima, prvo o Ljubomiru Fejsi.

"Tu je sa ekipom, svaki dan treba da počne da trenira sa timom. Mali problem je što nije ušao u ritam kada je trebalo, sad smo u jeku sezone. Vidjećemo kako ćemo moći da ga koristimo. Znate i sami zašto smo ga doveli. Dešava se, kao što se desilo sa Dačom Pantićem. Nešto što nas je poremetilo. Moramo da se fokusiramo na svakog igrača, imamo tim gdje može svako da zamijeni svakoga."

Zatim o Nemanji Joviću koji je bio jedan od najlošijih u derbiju.

"Što bih sada dijete od 19 godina stavljao tako, stavljao mu neko breme. Da smo imali neki rezultat, zamijenio bih ga kao i svake bočne igrače oko 60. minuta. Bio je u nekom ritmu. Ima dosta drugih iskusnijih igrača koji to breme treba da iznesu. On je sam sebi to nametnuo svojim igrama, postao je A reprezentativac. Ne bih zaista tako o mladim igračima. Neka trenira, neka radi maksimalno, sve će doći na svoje. Dosta mladi igrači da bih im davao neko breme ili etiketirao."

Golman Aleksandar Popović je takođe u meču sa Zvezdom imao neke loše reakcije, poput one kod prvog gola Ohija.

"Planirao sam da brani Stevanović, ali neću to uraditi da se ne bi loše protumačilo. Mnogo nam je pomogao. Nije to samo taj meč, imate centaršut, prije centaršuta, udarac loptom, pa tek reakciju golmana. Ima 22 godine, sjajan je golman, ima karakter, nemam dilemu, braniće Popović. Onda će Neca braniti u Subotici."

Izvor: MN PRESS

Priznao je da je grešku napravio sa Markom Jevtovićem.

"Jedna od grešaka je bila ta što nije počeo derbi, to vam sve govori. Donio je to što je trebalo da donese. Šta reći više? Ne osjeća se najbolje, ne znam da li ima temperaturu, vidjećemo za Mladost. Ako počne meč, ko mu je zamjena, koliko može da izdrži, da li je spreman za 90 minuta, da li je u ritmu, mečevi na nekoliko dana. Morate da vodite računa o svemu. On je taj koji je donio to što smo očekivali. Što se Miljkovića tiče, njegov povratak očekujem poslije reprezentativne pauze."

Ni Bibras Natho nije bio na očekivanom nivou.

"Igrao je posljednji derbi na našem stadionu, dao gol i bio izvanredan, bili smo blizu pobjede. Možete da razmišljate na različite načine. Teško je kada imate igrača koji ima klasu, da mu kažete da odmori derbi. Nije to tako, morate da napravite balans u ekipi. Vrijeme će pokazati ko šta može da igra. Imate statistiku, činjenice, ono što vidite golim okom, na vama je da iznesete mišljenje. Ima i jedno i drugo. Teško je izbalansirati, a mi nemamo osam stranaca da možemo da kalkulišemo sa nekim. Imamo naš tim koji je jedinstven i koji igra na određeni način i koji tako koristimo."

Trener Partizana je otkrio i da je imao plan da pruži priliku mladom Samedu Baždaru.

"Trebalo je Baždar da dobije priliku, nisam mu dao da ide na meč omladinaca. Htio sam to da uradim, nametnuo se takav meč. Nisam htio da ga ubacim na 2:0 za protivnika, nije bio trenutak da tada uđe u meč i osjeti derbi. Htio sam iskusnijim igračima, dao sam Milovanoviću, mada njega smatram iskusnijim jer ima veći broj utakmica."

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poslije priče o pojedincima je Stanojević sumirao sve to.

"Imate situaciju sa Pepom Gvardiolom, misli da je sve u redu i onda izgubi od Totenhema ili Inter koji izgubi od čini mi se Sasuola. Uvijek se vodim da je emocija najvažnija. Mi smo Spartu igrali sa 10 igrača, imamo rezultate, dosta sprinta i jakog intenziteta smo imali. Pripremamo se i živimo za to da igramo na svaka tri, četiri dana. Uspjeh je to za nas. Mogao sam bolju početnu ekipu da izvedem, možda bi bilo ovako ili onako. Uglavnom dobro izaberem. Zavisnosti od potrošnje i svega. Nisam mogao da rotiram igrače kada odigram jedan od najboljih mečeva u sezoni. Pa onda ne treba da nagradite te momke, pa da se onda priča o kalkulisanju i slično. Bitno je da znamo gdje smo griješili i da uradimo najbolje u narednom periodu."

Posebnu poruku je imao za publiku.

"Navijači su nam mnogo značili protiv Sparte, protiv Radničkog, da ne pričam o derbiju. Odavno nisam vidio takvu pozitivnu energiju od strane 'Grobara'. Poštovaću sve, daćemo sve od sebe, svaka reakcija je prirodna. Niko nam ne želi niša loše, imaju ogromnu želju, znači nam svaki aplauz. Mi ćemo pokušati da zaslužimo svaki aplauz da dobijemo njihovo povjerenje."

Izvor: Mondo/U. Arsić

Na kraju je ponovo spomenuo derbi i osvrnuo se na narednog rivala.

"Pita se i protivnik nešto, ne treba tražiti alibi u vremenu, travi, doping kontroli ili tako nečemu. Rival te je neutralisao, uradio je to što je uradio. Iznenađujuće, prvi put u posljednjih pet godina nije bilo doping kontrole. Sada nas čeka Mladost, dobra, opasna, iskusna ekipa koja odlično igra. Gledao sam sve mečeve, opasni su iz prekida. Biće teško i to nema veze sa derbijem", zaključio je Stanojević.

