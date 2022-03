Trener Zrinjskog o derbiju na "Koševu": Sarajevo je pod pritiskom, o Borcu imam lijepo mišljenje

Vikend pred nama obiželjiće premijerligaški derbi Sarajeva i Borca, a svoje mišljenje o dvoboju na "Koševu" dao je i trener Zrinjskog Sergej Jakirović. "Sudi Irfan Peljto, on će suditi ono što vidi, u to sam uvjeren."

Vikend pred nama donosi duele 22. kola m:tel Premijer lige BiH, odnosno prve runde u trećem krugu takmičenja u bh. eliti, a obilježiće ga derbi između Sarajeva i Borca.

Trenutno vodeći Zrinjski imaće teško gostovanje na "Tušnju", gdje će pokušati da izjednači rekord Željezničara, a osim duela sa Slobodom, trener "plemića" osvrnuo se i na pomenuti derbi na "Koševu".

"Sarajevo je napravilo lijepu transfer politiku ove zime. Treba malo vremena novom treneru Vasovskom da upozna ligu. I meni je trebalo pola godine, koliko god da sam znao sve ono što se događa u ligi. Kasnije vam je mnogo šira slika. I o Borcu imam lijepo mišljenje. Borac je sada življi, mlađi i isto će trebati vremena da to sve nadođe", smatra Jakirović.

Mostarci su poprilično odmakli rivalima i trebalo bi da se dogodi pravo čudo pa da titula ne završi na stadionom "Pod Bijelim brijegom". Mnogo zanimljivija borba vodiće se za mjesta koja vode u Evropu, tako da utakmica na "Koševu" privlači mnogo pažnje.

"Očekujem izjednačenu utakmicu. Sudi je po svemu najbolji bh. sudija Irfan Peljto, koji je odlično vodio u Evropi duel (meč Marselja i Bazela i Konferencijskoj ligi). Očekujem nadigravanje, otvorenu utakmicu, gdje će i jedni i drugi tražiti svoju priliku. Profitiraće onaj ko napravi manje grešaka. Sarajevo je pred određenim pritiskom jer je izgubilo gradski derbi, Borac je jako dobro otvorio proljećnu polusezonu. Očekujem zanimljivu utakmicu, sa zanimanjem ću je pogledati", poručio je strateg Zrinjskog.

Mnogo se u posljednje vrijeme u bh. javnosti govori o suđenju na premijerligaškim terenima. Pomalo je čudno da utakmicu Sarajeva protiv nekog drugog bh. kluba sudi Sarajlija, a upravo to će biti slučaj u subotu na koševskom stadionu.

"Ne znam kakva su pravila ovdje. U Hrvatskoj znam da ako je sudija iz druge županije može da sudi. Ali, mislim da se tu ne može desiti da ne vjerujete Irfanu Peljti. On će suditi ono što vidi, u to sam uvjeren. Sudio nam je nekoliko puta i za mene je on vrhunski sudija. Samo ste koncentrisani na igru, na loptu i protivnika", dodao je Jakirović.

Sarajevo i Borac od 13 časova otvoriće 22. kolo m:tel Premijer lige BiH, dok dan kasnije od 15 časova igraju Sloboda i Zrinjski.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 22. KOLO:

Subota:

Sarajevo - Borac (13.00) - Irfan Peljto (Sarajevo)

Velež - Tuzla siti (15.00) - Dragan Petrović (Banjaluka)

Široki Brijeg - Posušje (20.00) - Danijel Bojo (Kiseljak)

Nedjelja:

Leotar - Željezničar (13.00) - Mateo Musa (Čitluk)

Radnik - Rudar Prijedor (13.00) - Admir Šehović (Sarajevo)

Sloboda - Zrinjski (15.00) - Ermin Sivac (Zenica)