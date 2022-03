Juniori BiH na korak od Evropskog prvenstva: Poslije Čeha, pali i Šveđani, a sada protiv "trikolora" za prolaz!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-19) pobijedila je u Francuskoj odgovarajuću selekciju Švedske rezultatom 3:2 u susretu drugog kola Grupe 2 elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: Promo/FS BiH

Poslije Čeha, pod "zmajićima" su oružje položili i vršnjaci iz Švedske!

BiH - ŠVEDSKA 3:2 (2:2)

U neizvjesnom meču punom preokreta bh. tim je prvi stigao do prednosti u 23. minutu a strijelac je bio Matej Šakota nakon kornera koji izveo Anes Krdžalić.

Šveđani su izjednačili 10 minuta kasnije golom Jasina Abasa Ajarija, ali samo minutu poslije Aleksandar Kahvić je vratio prednost izabranicima Ivice Barbarića.

Međutim, do odlaska na odmor Šveđani su ponovo stigli do izjednačenja i to u sudijskoj nadoknadi kada je mrežu "zmajića" pogodio Oskar Vilhelmson.

Ipak, pobjedonosni pogodak za vrijedne bodove u trci za plasmanom na Evropsko prvenstvo osigurao je Admir Bistrić u 60. minutu.

U drugom susretu grupe Češka je sa 1:0 pobijedila domaću Francusku. Na tabeli prvo mjesto zauzima Bosna i Hercegovina sa maksimalnim učinkom i šest bodova. Češka i Francuska imaju po tri boda, dok je Švedska bez bodova.

U posljednjem kolu 29. marta u 15.00 sati sastaju se Bosna i Hercegovina - Francuska i Švedska - Češka Republika. Samo prvoplasirana ekipa će ostvariti plasman na EURO 2022.

Bosna i Hercegovina: Muhamed Šahinović, Tarik Kapetanović, Mustafa Šukilović, Mladen Cvjetinović, Jasin Jušić, Petar Sučić, Anes Krdžalić (71. Muhamed Buljubašić), Eldar Mehmedović (64. Rijad Smajić), Matej Šakota (87. Tarik Ramić), Aleksandar Kahvić, Admir Bristrić (87. Enver Kulašin). Selektor: Ivica Barbarić

(mondo.ba)