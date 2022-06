Ciljali opstanak - uzeli titulu: Istorija ispisana, ovo je najljepša fudbalska priča u BiH! (VIDEO)

Fudbaleri Igmana iz Konjica osvajanjem šampionske titule u m:tel Prvoj ligi Federacije BiH izborili plasman u m:tel Premijer ligu BiH.

Ni najveći optimisti među navijačima Igmana iz Konjica vjerovatno na početku sezone nisu očekivali da će njihov klub kraj prvoligaške trke u Federaciji BiH dočekati na prvom mjestu, koje donosi plasman u m:tel Premijer ligu BiH.

Ali, to se desilo. Igman je pobjedom protiv Goražda 2:0 stigao do istorijskog uspjeha, prvog plasmana u bh. elitu u 102 godine staroj istoriji kluba.

Nisu Konjičani na startu prvenstva bili među kandidatima za promociju u viši rang. Među igrače i stručni štab nisu postavljeni visoki ciljevi - plan je bio da se izbori opstanak, ali kako je prvenstvo odmicalo, tim Adnana Elezovića igrao je sve bolje i bolje, pa su samim tim i apetiti porasli.

Na kraju su se kockice posložile. Igman je polusezonu dočekao na diobi prvog mjesta sa GOŠK-om, a upravo je sa timom iz Gabele do posljednjeg kola vodio borbu za šampionsku titulu. Na kraju, ona je završila u Konjicu, koji će, nema sumnje, večeras znati kako da proslavi ogroman uspjeh.

"Sigurno da je ovo velika stvar za naš klub, za naš grad, da se poslije 100 godina plasiramo u m:tel Premijer ligu BiH. Čujete i samu publiku, vidi se koliko se to čekalo ovdje u Konjicu. Hvala Bogu, dočekali smo to. Rade emocije, drago nam je što je tako. Čitavu sezonu igrali smo fantastičan fudbal, a najveće zasluge za to idu našim igračima, kojima se zahvaljujem ovom prilikom. Bili su odlični. Večeras nas čeka slavlje u Konjicu", rekao je vidno uzbuđeni Elezović za TV Arena Sport nakon najvećeg rezultata u trenerskoj istoriji.

Odlučujući duel protiv Goražda Igman je počeo nervozno. Nije bilo golova tokom prvih 45 minuta, iako su domaći dominirali. Ipak, u nastavku su dva puta uspjeli da matiraju gostujućeg čuvara mreže i započnu šampionsko slavlje.

"Sigurno da je bilo nervoze. Prvo poluvrijeme nije bilo na nivou. Pritisak je učinio svoje, jer naši igrači nisu navikli da igraju ovakve utakmice. U drugom dijelu smo malo promijenili formaciju, opustili igrače i onda je sve bilo bolje. Postigli smo golove i sasvim zasluženo slavili."

Nije strateg Igmana zaboravio sve one koji su dali dio sebe da tim iz Konjica ostvari ovako veliki rezultat.

"Zahvaljujem se svima u klubu, počevši od predsjednika, uprave, doktoru, ekonomu, svima u klubu kojio su pomogli da ostvarimo ovaj uspjeh. Naravno, i ovim divnim navijačima koji su nam dali vjetar u leđa", naglasio je Elezović.

I on se osvrnuo na start sezone, kada niko Konjičane nije vidio u borbi za šampionski tron.

"Ako vam kažem da je na početku sezone naš cilj je bio opstanak, sve sam vam time rekao. Napravili smo dobar plan, imali smo dobar ambijent, atmosferu, disali smo svi kao jedan. Išli smo utakmicu po utakmicu, a tek na polusezoni napravili smo iskorak. Najavili smo tada da idemo na borbu za prvo mjesto. Sigurno da je u nastavku sezone bilo mnogo pritiska na igrače, teže je bilo igrati, ali oni su sve to stojički izdržali i evo nas u m:tel Premijer ligi BiH", poručio je na kraju trener Igmana.

S obzirom da Gradski stadion u Igmanu ne zadovoljava standarde najvišeg ranga bh. fudbala, dok u Konjicu ne riješe probleme sa infrastrukturom, domaćini će vjerovatno biti na stadionu Veleža u Vrapčićima.