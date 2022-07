Grobari, vi ste avangarda i razumijete vrijeme u kojem se nalazimo: Marezi se oprostio pismom

Marko Milovanović se obratio javnosti nakon što je kompletirao transfer iz Partizana u špansku Almeriju.

Izvor: MN PRESS

Marko Milovanović je novi fudbaler Almerije! Tinejdžer koji je ponikao u Partizanu, napustio je crno-bijele u nedavnom transferu.

Klub iz Humske će za taj posao inkasirati 3.500.000 evra uz još mogućih 1.500.000 evra kroz bonuse i 10% od dalje prodaje. A momak koji je tek jednu nepunu sezonu nastupao za prvi tim Partizana obratio se navijačima oproštajnom porukom od kluba!

Mladi Milovanović je osjetio potrebu da se pred put u inostranstvo obrati. Snažni napadač je u svom emotivnom pismu podsjetio na svoje početke, napredak ka prvom timu, zahvalivši se svim ljudima koji su uticali na njegov razvoj.

"Veći dio svog života, više od 11 godina, proveo sam u Partizanu, a još nemam ni 19. Bilo je mnogo lijepih trenutaka u mlađim kategorijama, osvojenih turnira, individualnih nagrada za najboljeg igrača, strijelca, napadača… Naravno, bilo je i padova, ali se upornošću i karakterom sve može pobijediti", poručio je Milovanović na oproštaju.

Kako je rekao golgeter nadimka "Marezi", ozbiljniji fudbal je prvi put počeo da osjeća u omladincima.

"Tad se tek podvlači crta ko je od mladih konkurentan za seniorski fudbal. Trener omladinaca Nenad Brnović, odličan taktičar i pedagog, dodatno me je nadogradio. Sa kapitenskom trakom na ruci, predvodio sam tim u sezoni koju smo odlično odigrali, pobijedivši glavne rivale više puta. Stručni štab prvog tima i sportski sektor na čelu sa Ivicom Ilijevim, pružili su mi šansu da treniram sa prvim timom i odem na prve pripreme."

Milovanović je prošlog ljeta dobio priliku da trenira sa prvim timom. U završnici jesenjeg dijela prvenstva je i dobio šansu u timu Aleksandra Stanojevića, a on je to iskoristio - na tri uzastopne utakmice je postigao tri gola u tri različita takmičenja.

"Imao sam veliku sreću što sam dopao u ruke vrsnog stručnjaka za fizičku pripremu, Aleksandra Saleta Tomića, mnogo mi je pomogao tako što me je fizički dodatno oblikovao i ojačao. Na prvoj utakmici za prvi tim Partizana, na kojoj sam dobio šansu od početka utakmice, u Kupu Srbije u Nišu, dao sam pobjedonosni gol protiv Dubočice za prolaz u četvrtfinale. Vrlo brzo sam u prvenstvu dobio šansu na poluvremenu utakmice protiv Novog Pazara. Bilo je 0:0, ušao sam i poslije sedam minuta pogodio za 1:0. Serija dobrih igara nastavljena je u Konferencijskoj ligi, utakmicom koja je direktno odlučivala o proljeću u Evropi i dodatan finansijski bonus za naš klub. U vrlo teškoj i neizvjesnoj utakmici, mojim golom prošli smo dalje i prezimili u Evropi, zato mi je to najdraža utakmica u dresu Partizana i mogu sa ponosom da kažem da sam, sa svojih 18 godina, ostavio neki trag. Na kraju, zahvaljujem se Partizanu, a posebno sportskom sektoru, trenerima i bivšim saigračima u svim selekcijama, od pjetlića do prvog tima."

On je otkrio da je još u zimskom prelaznom roku bilo ponuda mnogih evropskih klubova, koji su ga pratili još od omladinskih dana.

"Interesovanje je posebno poraslo poslije igara u prvom timu. Almerija me je dugo pratila, bila najupornija i od početka mi se jako svidio stav i ideja vodećih ljudi španskog kluba. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam izabrao tako ambiciozan i progresivan klub. Nadam se da ću se nametnuti stručnom stabu i da ćemo zajedno napredovati i ostvarivati sve veće ciljeve. Partizan će ostati moja kuća u koju ću uvijek punog srca dolaziti."

Na kraju je Milovanović imao i poruku za Grobare.

"Posebna zahvalnost navijačima na podršci koju su mi pružali. Naši navijači su avangarda i razumiju turbulentno vrijeme u kome se nalazimo, pa im poručujem da još jače pružaju podršku igračima. Vaš Marko Milovanović", napisao je mladi napadač u oproštajnoj poruci.