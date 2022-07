Ovaj čovjek ne zna da postigne normalan gol: Bezobrazna majstorija Žirua za TV špice!

Francuski napadač je radio šta je htio na meču protiv Kelna.

Izvor: Twitter/screenshot/CFCDUBois

Veliki je majstor fudbala Olivije Žiru! I reklo bi se da taj čovjek jednostavno ne zna da postigne "običan" pogodak, pošto je i na pripremama Milana ponovo načinio novo remek djelo.

Pogodak Francuza u prijateljskoj utakmici protiv Kelna zaludio je istinske ljubitelje fudbala zbog poteza kojim je podsjetio na Lionela Mesija!

Znao je Žiru i da postigne gol "škorpionom", i "makazicama" protiv Crvene zvezde, u doba kad je nosio dres Arsenala. Ali ni u Milanu nije zaboravio da postiže prelijepe golove.

Žiru je u prvom poluvremenu postigao dva gola za Milan, a prvi je bio zaista nešto posebno. Lijepu akciju Milana uljepšala je i peta Antea Rebića, kojom je Hrvat pronašao Francuza usamljenog na drugoj stativi.

A onda je Žiru šmekerski potkopao loptu, prebacio golmana i potom samo smjestio loptu u mrežu. Evo kako je to izgledalo u 16. minutu:

Ali ni to nije bilo sve, pošto je i drugi pogodak Žiru bio sjajan. On je u 36. minutu povisio rezultat na 2:0 i to prelijepim udarcem u gornji ugao gola Kelna:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!