Zvezda 9 puta promašila, pa konačno dovela kvalitetno pojačanje: Crveno-bijeli bacili milione na krila

Crvena zvezda je godinama, još od odlaska Nemanje Radonjića iz kluba u potrazi za brzim igračem koji bi dao novu dimenziju timu. Sada je dobila bar jednog, a vjerovatno i više njiih u istom prelaznom roku!

Nije Bukari, on je Zvezdin ferari, moglo je da se čuje na "Marakani" kada je reprezentativac Gane svojim het-trikom uspio da razbije odbranu Pjunika i praktično obezbijedi Ligu Evrope crveno-belima.

Plaćen je 2.000.000 evra brzonogi krilni fudbaler, što za njega kako sam kaže ne predstavlja pritisak, a odmah je taj novac i vratio. Sam prolazak Pjunika donijeće više novca Zvezdi i crveno-bijeli su sada makar na nuli!

Ali nije samo njegov trk kojim je poslije 60 metara sprinta dao gol zadivio navijače crveno-bijelih. U posljednjih dvadesetak minuta meča na teren su ušli mladi Stefan Mitrović i Ibrahim Mustafa, a doskorašnji vezista Radničkog iz Niša je u jednom trenutku u 85. minutu potrčao i pokazao je sjajne trkačke predispozicije, ali do gola nije mogao jer je zaustavljen faulom.

U mečevima Superlige do sada obojica fudbalera su pokazala odličnu brzinu, upravo ono za čim crveno-bijeli tragaju od ljeta 2018. godine kada su Nemanju Radonjića prodali Olimpiku iz Marseja. Probali su sa dvocifrenim brojem igrača, sa devet pojačanja i nekoliko igrača iz omladinske škole, ali to nije bilo to. Ko je sve do sada probao da doda gas napadu Crvene zvezde?

Pogledajte sve igrače sa kojima je Crvena zvezda pokušala da riješi taj problem:

2018/19 – Slovački metak, "dželat" iz Bugarske i dva Srbina!

Kada je otišao Nemanja Radonjić bilo je svima jasno da je potrebno nadomjestiti taj tip igrača, a da je teško na tržištu naći igrača koji bi mogao to sam da iznese. Prvo rješenje je bilo dovođenje Milana Jevtovića, brzonogog krilnog fudbalera koji je stigao kao slobodan igrač nakon odlične sezone u Rozenborgu.

Stigao je pred kraj kvalifikacija i dobro poznati Kafu, brzonogi Brazilac koji je ostao zapamćen po tome što je "uništio" Luisa Ibanjeza u direktnom duelu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a onda se potom nije snašao u Bordou.

U kvalifikacijama te 2018. godine spazili su operativci Crvene zvezde i Erika Jirka, mladog reprezentativca Slovačke koji ih je zadivio brzinom u mečevima sa Spartakom iz Trnave, pa je i on plaćen 750.000 i ostavljen na pozajmici.

Na polusezoni se vratio Veljko Simić koji je kao dijete otišao iz Zvezde, ali karijera nije išla u pravom smijeru pa je morao da u Zemunu oživljava karijeru. To je krenulo dobro, pa je Mitar Mrkela odlučio da ga vrati.

Bilans ovih pojačanja? Mršav.

Milan Jevtović je ostavio možda i najbolji utisak, znao je da pobjegne odbranama i jedno vrijeme je bio prvo rješenje na krilu, ali 24 utakmice i šest golova za sezonu i po nije ono što se tražilo. Kafu je bio totalni promašaj i odigrao je jedva devet mečeva za tim, dok je Erik Jirka išao sa pozajmice na pozajmicu i nikada nije uspio da se probije u redovima crveno-bijelih.

Veljko Simić sada nosi iste boje, ali u Vojvodini. Njegova brzina i kvalitet dolazili su do izražaja u nekim mečevima u Superligi, tu je jedno vrijeme čak držao odličnu formu, ali u Evropi nije stigao da bljesne. A to se tražilo.

2019/20 – Krenulo je sjano, pa je sve palo u vodu!

Crvena zvezda je za kvalifikacije za Ligu šampiona ponovo željela da dovede nekog brzonogog fudbalera koji bi dao tempo ovom timu. Izbor je pao na omalenog Argentinca Matea Garsiju koji je Las Palmasu plaćen 2.200.000 evra i djelovalo je da je to to!

Dao je Garsija gol na debiju u plejofu za plasman u Ligu šampiona protiv Jang Bojsa, time donio 2:2 i na kraju, ispostaviće se prolaz dalje u grupnu fazu, ali kasnije to nije bilo to i uz priličan gubitak novca i blijede partije u Superligi Garsija je napustio "Marakanu".

Stigao je u istom prelaznom roku i Radživ van la Para, koji je greška koja i danas progoni klub. Nakon sezone u kojoj je prilično redovno igrao za Hadersfild u Premijer ligi u Beogradu se potpuno raspao i poslije samo nekoliko mečeva bilo je jasno da nije igrač za Ligu šampiona.

Posle toga su došli sporovi oko plate, tužbe, kukanje Van la Pare na klub...

2020/21 – Spidi i čovek iz Intera, ali opet ćorak!

Za samo 250.000 stigao je Srđan Spiridonović, Srbin rođen u Beču. Navijači su ga zavoljeli, na početku je dobijao šansu, ali van brzine nije imao mnogo toga da ponudi Dejanu Stankoviću. Poslat je na dvije pozajmice, a sada je igrač Crvene zvezde iako nije sa timom.

Drugi fudbaler sa kojim se probalo je Aksel Bakajoko, nekadašnji fudbaler Intera koji je u Švajcarskoj solidno igrao u Cirihu, a došao je bez obeštećenja. Trebalo je kasnije od njegovog transfera isplatiti 50 odsto "nerazurima", ali je došlo do sporazumnog raskida ugovora.

Probao je Stanković sa njim i u odbrani, igrao je na mjestu lijevog i desnog beka, u formacijama sa četiri i sa tri igrača u odbrani, ali nigdje nije oduševio.

2021/22 – Prvi put sa Dekijem u Srbiji!

Rišairo Živković je nekada važio za najvećeg talenta holandskog fudbala, Srbija se nadala da će zaigrati za našu reprezentaciju, ali na kraju od karijere koja je trebalo da bude veličanstvena nije bilo ništa.

Nakon Ajaksa se selio na mnogo mjesta, a u Crvenu zvezdu je stigao poslije neuspjelog pokušaja u Šefild junajtedu i perioda provedenog u Kini. Dobio je prilično izdašan ugovor, ali brzine koju je Zvezda tražila, kao ni golova, nije bilo.

Pokušavano je sa njim na oba krila, na nekim mečevima je u jednom periodu igrao i kao "lažna devetka", ali nigdje nije ostavio pretjerano dobar utisak. Do skora je bio član ekipe, ali konačno je nađen zajednički jezik i ugovor sa njim je sporazumno raskinut.

A PROBANI SU I ONI...

Nekoliko mladih domaćih igrača je isprobano kao rješenje za to deficitarno mjesto na krilu, ali do sada nijedan nije uspio da se nametne. Nemanja Motika je iz Bajerna stigao za 2.500.000 evra, ali prošle sezone iako Živković, Falko i Bakajoko nisu igrali na nivou koji se očekivao mladi reprezentativac Srbije nije uspio da se nametne.

Čak su neki drugi mladi igrači ostavili i bolji utisak od njega, a za sada djeluje da je posljednja opcija na krilu za Dejana Stankovića, iza Kataija, Ivanića, Bukarija, Mustafe, Mitrovića, možda čak i Bena.

Željko Gavrić je stigao iz omladinske škole kao brz igrač velikog potencijala, a od tog potencijala na kraju je samo viđen novac dobijen od Ferencvaroša za njegov transfer. Jug Stanojev nije stigao ni da se ustali u timu, a Andrija Radulović je trenutno na pozajmici u Novom Sadu.

Igrač koga su u jednom trenutku tražili MIlan i Valensija je imao i neke nesporazume sa klubom, probano je i da mu se promijeni pozicija i da zaigra kao bek, ali sada je procijenjeno da je vrijeme da skuplja minute u Mladosti GAT.

Na kraju treba pomenuti i Vladimira Lučića koji je imao neke odlične partije na pripremama ove sezone, ali je i on poslat u Čukarički i djeluje da je to najbolje rješenje s obzirom na to kakva konkurencija vlada u tom dijelu tima Dejana Stankovića.

Primer Matea Garsije opominje, ne smije biti zaletanja i Bukari, a posebno Mitrović i Mustafa još uvijek moraju da se dokažu. Ali možda je Crvena zvezda konačno dodala gas svom timu, možda će konačno uspjeti da zaigra u petoj brzini.