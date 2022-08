Stanković tražio, Zvezda našla - on je napadač za "moderan" fudbal: Pešić ne mora da daje golove, a radiće i to!

Iako je u timu imala Pavkova i Ohija, Crvena zvezda je tokom ljeta tražila napadača. Po početku sezone, čini se da je Aleksandar Pešić pravi pogodak na tom mjestu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ubjedljivom pobjedom protiv Pjunika (5:0) skoro pa završila posao u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Osman Bukari je sa tri gola i asistencijom postao ljubimac navijača kojih je na stadionu bilo preko 40.000. Na Zvezdinoj evropskoj premijeri blistao je "Ferari" iz Gane, ali...

"Veoma su nam bitni Ivanić i Katai, jer su opteretili desnu stranu Pjunika", rekao je na konferenciji za medije Dejan Stanković. Ako smijemo da dodamo, u tom napadačkom rombu veoma važan bio je i Aleksandar Pešić. Njih trojica bili su u centru pažnje jermenskog šampiona, što je na drugom boku otvaralo mogućnost da se Kangva i Bukari rastrče na velikom prostoru. Njih dvojica jedva su dočekali takvu priliku.

Oni zlonamjerni mogli bi da pogledaju ka semaforu nakon beogradskih 90 minuta i sumnjičavo klimnu glavom jer tamo nema prezimena Pešić, ali Aleksandar je pronašao način da sebe utka u ovu pobjedu. Čak i nakon što je VAR u drugom minutu poništio jednu od najfudbalskijih asistencija u novoj sezoni srpskih klubova, Pešić nije klonuo. Kao potpuno drugačiji tip napadača od dvojice koji su iznijeli drugi dio prethodne sezone, Aleksandar Pešić je već u tim uvodnim minutima demonstrirao razliku.

Bio je mnogo pokretljivi, pojavljivao se na dijelovima terena koje Pavkov i Ohi rijetko posjećuju i pokazao svima na stadionu i kraj malih ekrana da i on može da bude važan šraf Zvezdine kontre. Jedno od novih oružja Dejana Stankovića u sezoni koja je tek počela biće baš to trčanje protivniku u leđa, sa mnogo brisanog prostora između protivničke odbrane i golmana. Pešić bi zbog toga mogao da se transformiše u asistenta koji će Bukariju - a zašto ne i Mitroviću - davati lopte u prostor kako bi brzinom mučili protivničke odbrane.

Pogledajte detalje sa meča:

Vidi opis Stanković tražio, Zvezda našla - on je napadač za "moderan" fudbal: Pešić ne mora da daje golove, a radiće i to! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Naravno, u ovom igračkom kadru Zvezde niko ne može da se trka sa Bukarijem. Zato bi svi ostali, pogotovo oni koji su "suv kvalitet" poput Pešića, morali da igraju fudbal prilagođen najbržima. Poništeni gol pao je baš nakon fantastičnog osjećaja za prostor Zvezdinog napadača i idealne lopte na drugu stativu gdje je Osman Bukari bio brži od čuvara. Na nesreću, brži za pola stopala i u trenutku dodavanja.

U tom pasu kroz kazneni prostor Pjunika vidjelo se da Aleksandar Pešić može da bude idealan napadač za novu i dinamičniju verziju Crvene zvezde. Napadač odlične tehnike, koji će pretrčati mnogo i podrediti se ekipi mogao bi da bude baš ono što je Dejan Stanković želio kada je na početku priprema istakao da napadač nije prioritet, ali da bi bilo dobro da stigne. I stigao je!

Ubedljiva pobeda Zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Izvor: YouTube/Arena sport TV

"Ja sam zadovoljan, ma ja sam prezadovoljan. On je dao cijelog sebe. Radio je za ekipu, dao svoj maksimum. On ima golove u krvi i to će doći prije ili kasnije. Ako nastavi ovako da radi i ovako se daje za tim, nema tu problema", odgovorio je Dejan Stanković na konferenciji poslije meča u kojem je njegov tim bio ubjedljiv.

Čak i da se ne dotaknemo posla koji je Aleksandar Pešić uradio bez lopte, kao inciijator Zvezdinog pritiska na posljednju liniju Pjunika, njegovo prisustvo na terenu mora se ocijeniti pozitivno. Vidjelo se u svakom Pešićevom koraku da je on fudbaler koji može da prati ritam koji će u novoj sezoni Stankovićevog tima diktirati Kangva i Bukari. Već sada je jasno, od trojice napadača Zvezde - Pešić će mu se najlakše prilagoditi.

Podsjećamo, čovjek koji je u prethodnom mandatu u Zvezdi postigao 29 golova za sezonu još nije u potpunosti spreman jer je iz trenažnog procesa u Turskoj stigao u startnu postavu Crvene zvezde. Mečevi u crveno-bijelom su mu prvi u sezoni, a već je pokazao koliko može da bude koristan. Između ostalog, i fantastičnom asistencijom za Mirka Ivanića protiv Radnika u Superligi.

(MONDO)