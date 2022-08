Pavkov ruši Liverpul, a bivši košarkaš plače na tribini: "211 cm, 130 kg, dijete u bolnici - suze same kreću!" (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Petar Popović ispričao je kako su suze same krenule tokom meča njegovog voljenog tima i Liverpula.

Izvor: twitter/screenshot/jaomilepodcast

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Liveprul u grupnoj fazi Lige šampiona prije skoro četiri godine, a Milan Pavkov je tada pošteno namučio odbranu engleskog velikana. Dva puta je zatresao mrežu - nešto slično jučerašnjoj partiji Aleksandra Mitrovića - a kultni meč na stadionu "Rajko Mitić" pratio je i nekadašnji košarkaš Zvezde.

Petar Popović (43), čovjek koji je u tri navrata nosio dres košarkaškog kluba Crvena zvezda, bio je na tribinama tog dana i plakao je dok je njegov voljeni klub obarao na leđa evropskog velikana. O tome zašto su krenule suze govorio je tokom gostovanja u podkastu Mileta Ilića.

Na meč grupne faze Lige šampiona u sezoni 2018/19 želio je da povede i sina, koji je tog dana završio u bolnici!

"Ne znam da objasnim tu ljubav. Mislim, vjerovatno veliki broj slušalaca me razumije. Ima anegdota kada je Zvezda igrala fudbal sa Liverpulom, onu čuvenu utakmicu na Marakani. Naravno, par dana prije toga sam kupio karte, išao sam na utakmicu i trebalo je da povedem i sina. Međutim, on je tad imao neki stomačni virus, baš je zaglibio i taj dan završio je u Tiršovoj. Ja sam sam otišao na utakmicu, nikad neću zaboraviti... Znači, 2:0 i ori se pjesma 'Da i djeca naša na Marakani raduju se svjetskoj tituli'. Ja stojim sam, pored mene prazno mjesto i suze kreću same. Nemam problem to da kažem - 211 centimetara, 130 kilograma i koliko sam tada imao 37-38 godina. Želio sam sa njim da podijelim, da on to vidi. Naravno, navija za Zvezdu, ali nekako ja to sve mislim da nije kao ja, da treba da mu pokažem kako ja doživljavam", ispričao je Popović tokom podkasta.

Inače, Crvena zvezda je taj kultni susret protiv Liverpula riješila u svoju korist 2:0, golovima Milana Pavkova. Pobjeda pred punim stadionom izabranika Vladana Milojevića jedan je od najvećih trijumfa Crvene zvezde nakon osvajanja Kupa Evropskih šampiona i Interkontinentalnog kupa.

Pogledajte kako je to Popović ispričao: