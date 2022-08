Saopštenje generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića dan nakon remija sa Makabijem iz Haife i prelaska u Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde oprostili su se od Lige šampiona nakon remija (2:2) sa Makabijem iz Haife, a dan kasnije javnosti u Srbiji obratio se generalni direktor kluba. U izjavi koja se pojavila na zvaničnom sajtu kluba Zvezdan Terzić ističe da je ponosan na atmosferu sa stadiona, ali tužan zbog neuspjeha tima da stigne u grupnu fazu Lige šampiona.

Ipak, sezona nije izgubljena pošto su sada pred crveno-bijelima novi izazovi!

Iako je šesti put u nizu Zvezda u grupnoj fazi jednog od dva elitna takmičenja u Evropi, Terzić ističe da mu neuspjeh u kvalifikacijama izaziva prazninu i nezadovoljstvo.

"Ponosan sam na ambijent i atmosferu koja je napravljena juče na našem stadionu. To je dokaz koliko su naši navijači osjećali da je Zvezda spremna za Ligu šampiona. Tužan sam jer nismo uspjeli. Uprkos činjenici da smo po šesti put zaredom osigurali grupnu fazu UEFA takmičenja, ostaje veliki žal za propuštenom šansom. Iskreno, očekivao sam Ligu šampiona i za to smo se svi u klubu spremali i borili. Koliko je Crvena zvezda porasla kao klub govori činjenica da ono što je nekada bio san svih navijača, a to je Liga Evrope, sada kod mene izaziva prazninu i nezadovoljstvo", počeo je izlaganje generalni direktor Crvene zvezde.

Pogledajte detalje sa meča:

Vidi opis Zvezda nikad bliža Ligi šampiona, ali se osjećaju praznina i nezadovoljstvo: Oglasio se Zvezdan Terzić! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 1 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 2 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 3 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 4 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 5 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 6 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 7 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 8 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 9 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 10 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 11 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 12 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 13 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 14 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 15 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 16 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 17 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 18 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 19 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 20 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 21 / 24 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 22 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 23 / 24 Izvor: MN PRESS Br. slika: 24 24 / 24 AD

Prvi operativac kluba smatra da je Zvezda kvalitetniji tim od rivala iz Izraela, a o tome će tek biti urađena analiza unutar kluba narednih dana. U međuvremenu, Crvena zvezda će se okrenuti novim ciljevima.

"Ubijeđen sam da smo bolji tim od Makabija, ali da smo mogli i morali bolje u nekim segmentima. Analizu ćemo svakako uraditi. Bilo je sudijskih grešaka i nedostatka sreće. Činjenica da smo golove primili bez šansi protivnika. Prvi gol sa 35 metara poslije isteka čak i sudijske nadoknade, a drugi autogol u posljednjem minutu utakmice, govori o nedostatku sreće. Ali i sreća se treba zaslužiti i na to treba računati. Nikada po kvalitetu nismo bili bliži Ligi šampiona, ali nismo uspjeli. Nastavićemo da podižemo Crvenu zvezdu na još viši nivo i to ćemo dokazivati i u narednom periodu. Želimo da ova sezona u Ligi Evrope bude na nivou prethodne dvije, kada smo uspijevali da prezimimo i ravnopravno se nosimo sa velikanom kao što je Milan i prošlogodišnjim finalistom Rendžersom", naveo je Terzić.

Već u narednih sedam dana aktuelni šampion Srbije moraće da se okrene veoma bitnim mečevima u domaćem prvenstvu, a posebno derbiju protiv Partizana koji je na programu naredne srijede.

"Fokusirani smo na Superligu i na dvije veoma važne utakmice koje nas očekuju u narednih sedam dana. Sada nam je prioritet osvajanje šampionske titule jer prvak ide direktno u Ligu šampiona. Moramo da budemo snažni i jaki na oba fronta" rekao je Zvezdan Terzić, generalni direktor crveno-bijelih.

Igrači Zvezde bili su tužni nakon poraza: