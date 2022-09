Poznati fudbaler Pogbi preporučio vješticu: Namještala transfere i povrede, a Polu uzela milione!

Nevjerovatno je u šta je Pol Pogba uspio da se uplete posljednjih nekoliko godina.

Francuski fudbaler Pol Pogba trenutno ne igra za Juventus zbog povrede, ali je u centru pažnje medije u svojoj zemlji i ostatku svijeta. Već nekoliko nedjelja čitava porodica prolazi kroz dramu, pošto se brat Matijas prvo oglasio kako bi razotkrio sve što Pol radi, a zatim završio u istražnom zatvoru jer je pokušavao da iznudi novac od brata.

U cijeloj priči veoma zanimljivu ulogu ima i vještica koju je plaćao Pol Pogba - on to ne demantuje! Po tvrdnjama rođenog brata, nekadašnjeg igrača Mančester junajteda, vještica je između ostalog bila uključena i u transfere Pola Pogbe, napad Francuza na Mundijal i druge stvari, a vezni igrač je preporuku dobio od poznatog defanzivca iz Premijer lige.

"Pol Pogba angažovao je vješticu koju mu je preporučio Serž Orije. On već šest godina plaća vješticu i do sada joj je dao milione. Pol je platio četiri miliona evra, a vještica je učestvovala u njegovom transferu u Mančester junajtedu i šampionskom putu Francuske na Mundijalu. Pol je posebno zadovoljan njenim radom bio nakon što je Francuska osvojila Svjetsko prvenstvo. Tražio je da vještica 'začara' Kilijana Mbapea pred meč PSŽ-a i Mančester junajteda. Posao vračare bio je da predvidi kakva budućnost čeka Pola, poboljša njegove kvalitete, sabotira rivale, baca čini ka njegovim protivnicima ili drugim igračima kako bi im se uništio potencijal. Pol Pogba je jednom ili dva puta mjesečno plaćao između 75 i 100 hiljada evra, uvijek u kešu", ispričao je Matijas Pogba, jedan od braće slavnog fudbalera.

U međuvremenu je Matijas Pogba priveden zbog saradnje sa organizovanom bandom. Pretpostavlja se da je on pokušavao da iznudi čak 13 miliona evra od Pogbe i to tako što se udružio sa otmičarima koji su mu provalili u stan. Ipak, u izjavi tvrdi da to nije tačno i da bi on samo želio da živi mirno!

"Želim da se moj brat probudi! Potrebno je da shvati šta je uradio, preuzme odgovornost i našu porodicu izvuče iz ovoga u šta nas je uvukao. Bilo kog dana bih mogao da budem ubijen zbog njega. Ja samo želim da imam normalan život", dodao je Matijas.