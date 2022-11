Provokatori najveće zvijezde: Selektor Švajcarske objavio spisak za Mundijal!

Zbog spiska selektora Murata Jakina Švajcarska ulazi u istoriju Mundijala, prvi su tim sa četiri golmana na turniru!

Izvor: Profimedia

Svjetsko prvenstvo u Kataru počinje za 11 dana, a selektor Švajcarske Murat Jakin odlučio je da "presječe" i saopšti spisak od 26 fudbalera koje vodi na turnir. Na spisku švajcarskog selektora i nekadašnjeg reprezentativca nalaze se dva iznenađenja, ali i fudbaleri koji su dobro poznati srpskoj javnosti. Najveće zvijezde tima biće Granit Džaka i Đerdan Šaćiri - provokatori albanskog porijekla.

Njih dvojica bili su u centru pažnje tokom meča Švajcarske i Srbije u Rusiji 2018. godine, a sada će "Orlovi" imati priliku da ih pobjedom u grupnoj fazi udalje od prolaza u narednu rundu. Iako je selektor često isticao da Svjetsko prvenstvo nije mjesto za osvete i da će Srbija protiv svih igrati isto, očekivanja javnost biće daleko veća na meču protiv Švajcaraca.

Prije svega, navijači Srbije očekivaće da reprezentativci zaustave Šaćirija i Džaku, koji ove sezone igra u vrhunskoj formi. Kod Mikela Artete postao je jedan od lidera Arsenala i trenutno se sa timom iz Londona nalazi na vrhu tabele Premijer lige. Zbog toga je možda i najveća zvijezda tima, u kojem su veoma zvučna imena i Sitijev Manuel Akandži, Monakov Bril Embolo, Jan Zomer iz Borusije Menhengladbah...

Upravo je oko Zomera bilo najviše dileme za ovaj spisak. On je nedavno doživio povredu zbog koje je nastup bio pod znakom pitanja, ali se na vrijeme oporavio. Selektor ga je uvrstio na spisak, a pored njega je pozvao još trojicu golmana. To znači da je Švajcarska prva selekcija koja će u Katar voditi četvoricu čuvara mreže! Među njima je i Filip Ken koji do sada nijednom nije branio za seniorsku selekciju.

Od fudbalera balkanskog porijekla kojih redovno ima na spiskovima Švajcarske za velika takmičenja ovog puta su pozive dobili još Haris Seferović i Ardon Jašari, čiji su roditelji Albanci iz Sjeverne Makedonije. Pogledajte čitav spisak:

GOLMANI: Jan Zomer (Borusija Menhengladbah), Jonas Omlan (Monpelje), Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Filip Ken (RB Salcburg)

ODBRANA: Silvan Vidmer (Majnc), Fabijan Šer (Njukasl), Manuel Akandži (Mančester Siti), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Eraj Džomert (Valensija), Rikardo Rodrigez (Torino), Edmilson Fernandez (Majnc)

VEZNI RED: Granit Džaka (Arsenal), Remo Frojler (Notingem Forest), Denis Zakarija (Čelsi), Đibril Sou (Ajntraht Frankfurt), Renato Stefen (Lugano), Fabijan Frej (Bazel), Mikel Ebišer (Bolonja), Džerdan Šaćiri (Čikago), Ardon Jašari (Lucern)

NAPADAČI: Haris Seferović (Galatasaraj), Bril Embolo (Monako), Ruben Vargas (Augsburg), Noa Okafor (RB Salcburg), Kristijan Fasnaht (Jang Bojs), Fabijan Rider (Jang Bojs)

