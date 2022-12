Oglasio se nekadašnji defanzivac: Srpski su mi korijeni, ali sam Švajcarac!

Bivši as reprezentacije Švajcarske govorio je i o svojim srpskim korijenima.

Poznati švajcarski reprezentativac srpskog porijekla Filip Senderos (37) ostavio je fudbal 2019. godine, a navijači u njegovoj zemlji pamte ga pre svega po doslovno krvavom golu na Svjetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. I to jako bitnom.

Defanzivac kome je majka Srpkinja (Zorica Novković) bio je strijelac u meču protiv Južne Koreje 2006. i svojim golom je "pogurao" ekipu ka plasmanu u nokaut fazu. Pri postizanju gola doživio je ozbiljne povrede - slomljen mu je nos, a tokom susreta je doživio i kidanje ligamenta ramena, pa nije igrao do kraja turnira.

"Kada me ljudi vide, pomisle na taj gol. I 16 godina kasnije pitaju me za to", priznaje Filip u intervjuu za "Blik", koji je postao poznat širom svijeta nastupajući za Arsenal, Milan, Fulam...

Pred večerašnji meč Švajcarske i Srbije, u kojem će pobjednik proći grupu, Senderos kaže: "Igrači moraju uvijek da budu svjesni da je Svjetsko prvenstvo najveći trenutak njihovih karijera. To je pozornica na kojoj mogu da pišu istoriju koja će ostati u pamćenju ljudi godinama".

Naravno, bio je upitan i za svoje srpsko porijeklo. "Tačno je, moja krv je napola srpska, napola španska, ali sam Švajcarac". Senderos je objasnio da i nije previše blizak sa Srbijom. "Moja majka je odrasla u Argentini, tako da i tamo imam rodbinu".

S obzirom na to, on vjeruje da će "roviti" Švajcarci Jan Somer, Niko Elvedi (prehlade) ili Đerdan Šaćiri i Noa Okafor (problemi sa mišićima) ipak biti spremni.

"Na ovakvim turnirima potrebni su ti svi igrači i svi su spremni. Moraš da iskoristiš to što si na velikoj sceni. To je sjajno mjesto da se svi pokažu. To je sjajan trenutak za švajcarski fudbal."